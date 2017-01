No primeiro teste, Inter-SM aplica 5 a 0 e deixa boa impressão

Jogo-treino 29/01/2017 | 18h50 Atualizada em

Goleada de 5 a 0 e uma boa impressão. Assim pôde ser resumido o primeiro jogo-teste do Inter-SM no ano, realizado na tarde de sábado, no Estádio Presidente Vargas, em Santa Maria, contra a equipe amadora do Paineira, do Bairro Camobi. Os gols foram marcados por Airton, Kleyton e Dionatan, na etapa inicial, e Julio (duas vezes), na metade final do jogo. Cerca de 350 pessoas assistiram ao confronto das arquibancadas. No próximo sábado, às 18h30min, o time alvirrubro pega o Elite, de Santo Ângelo, também na Baixada, no segundo amistoso da pré-temporada — ao todo, serão cinco antes da estreia na Divisão de Acesso, em 5 de março.

Inter-SM ainda busca mais três reforços para a Divisão de Acesso



— O objetivo do jogo era poder proporcionar um pouco mais de ritmo de competição aos jogadores. Nesse ponto de vista, atingimos o objetivo e conseguimos dar movimentação a todos os atletas. Estamos em um momento interessante da preparação. O placar é secundário. O importante era colocar em prática o que trabalhamos — avalia Munhoz.

Confira os cinco amistosos do Inter-SM antes da estreia na Divisão de Acesso



No primeiro tempo da partida, o técnico Vinicius Munhoz mandou a campo a equipe considerada titular, com Ian; Max, Benhur, Dionatan e Cristiano; Théo, André, Marquinhos, Wallan Luan e Airton; Kleyton. Nos 45 minutos restantes, o técnico alvirrubro trocou os 11 jogadores. Entre os reservas que atuaram por 45 minutos, o destaque foi o meia Julio, autor de dois gols.