"Não é eticamente apropriado", afirma ex-secretário de Esporte sobre julgar o próprio projeto

Givago Ribeiro, que foi secretário adjunto de Esporte e Lazer na gestão passada, fez parte do grupo que julgou os projetos do Proesp 2017. Ele se diz contrário à forma de aprovação e justifica o fato por também ser ligado a uma associação esportiva da cidade:

– Mesmo que não conste em lei algo que proíba isso, percebo que não é eticamente apropriado. Isso justifica o fato de a Asena não ter apresentado nenhum projeto junto ao Proesp, visto que ainda sou dirigente da entidade e tinha atribuições voltadas ao cargo público dentro da secretaria. Assim, para dar o exemplo, mantive essa conduta e expus minha opinião em encontros e reuniões – explica Givago, que é vice-presidente da Associação Santa-Mariense de Esportes Náuticos (Asena).

Givago, inclusive, estuda outras alternativas ao Proesp para os próximos anos:

– Existem algumas formas de melhorar o desenvolvimento do Proesp. No período em que estive como secretário adjunto, estudei e deixei arquivado uma atualização da normativa para repassar à transição de governo. Julgo importante que as entidades interessadas busquem uma maior capacitação para apresentação de projetos fundamentados e qualificados conforme a lei 5.157/2008.

O novo prefeito de Santa Maria, Jorge Pozzobom, promete rever as questões que não estão adequadas ao planejamento do seu governo:

– O projeto foi criado no governo Valdeci, em 2008. Desde lá, não foi feito um novo diálogo. O esporte é um dos compromissos prioritários que temos, vinculados à inclusão social. Vamos avaliar o que deu certo e o que não deu certo. Vamos nos renuir com o secretariado e dar uma atenção especial a essa questão. Se o Conselho não está completo, vamos completá-lo. Mas tudo vai ser debatido com todo mundo. Aquilo que não está atendendo aos requisitos, vamos rever – garante Pozzobom.