Na estreia de desafio solidário, times levam 90 doadores ao Hemocentro de Santa Maria

Jogadores William Ilha (E), do Universitário, e Edes Cavalheiro, do União, participaram da campanha

No primeiro dia do Desafio União pelo Esporte, nesta sexta-feira, o Hemocentro Regional de Santa Maria recebeu 90 doações de sangue. Os protagonistas do capítulo inicial da campanha foram os times Universitário Rugby e União Independente.

Equipes promovem desafio de doação de sangue em Santa Maria

— A ideia era movimentar as pessoas. A ideia cresceu e se desenvolveu. A ação ficou legal e vai se prolongar. Recebemos ainda mais pedidos de equipes que querem participar das próximas edições — comenta Ogier Rosado, responsável pela Associação Ahh Muleke!, organizadora da campanha.

No próximo dia 3 de fevereiro, será a vez de mais três entidades esportivas entrarem em ação na disputa solidária: Associação Santa-Mariense de Esportes Náuticos (Asena), Grupo Bandeirantes da Serra (GBS) e ONG Mutação (judô).

A iniciativa, capitaneada pela Associação Ahh Muleke!, pretende estimular a doação de sangue e de alimentos, colocando, inicialmente, 12 equipes santa-marienses em disputa.