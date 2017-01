Mayra Aguiar participa de seminário sobre judô em Santa Maria

Medalhista olímpica 21/01/2017 | 18h18 Atualizada em

O dia 21 de janeiro de 2017, com certeza, vai ficar marcado na história do judô e do jiu-jitsu de Santa Maria e região. No sábado de calor escaldante, cerca de 80 atletas das duas modalidades se reuniram na sede da Sociedade Concórdia Caça e Pesca (Socepe), para participar de um seminário organizado pelo bicampeão mundial de judô, e atualmente deputado federal, João Derly. Além dele, a medalha de bronze nas Olimpíadas do Rio 2016 e Londres 2012 Mayra Aguiar também participou e passou um pouco da sua experiência e técnica aos praticantes do esporte. Tudo isso foi possível porque tanto Mayra quanto João estavam na cidade para o casamento de outra judoca, a castilhense radicada em Santa Maria, Maria Portela.

– A gente aproveita para otimizar a agenda quando viajamos pelo interior do Estado. Sempre tento visitar os tatames locais. Como vinha para o casamento da Maria, na hora pensei em encontrar o pessoal do judô e fazer um mesclado, junto com o jiu-jitsu, para mostrar as técnicas e reencontrar os amigos – explica João Derly.

O seminário começou às 15h e se estendeu até as 17h. Estrela da tarde, Mayra não pôde participar todo o tempo. Ela chegou por volta das 16h, e passou seus ensinamento por cerca de 30 minutos. Quando pisou no tatame, de surpresa, a salva de palmas foi longa para a medalhista olímpica. Apesar de estar na cidade para um evento festivo, ela disse que fez questão de participar do seminário e que estava muito feliz por conhecer Santa Maria.

– Estou muito feliz por poder estar aqui, participando desses evento, de conhecer essa cidade que não conhecia. É um dia de, primeiro botar o quimono, depois botar o vestido e ver uma grande amiga casando. Adoro estar reunida com esse pessoal que ama o esporte. O João é uma inspiração, um exemplo para mim, e poder ver o que ele faz e seguir esses caminhos, passado o que eu aprendi é muito bom – destaca Mayra.

A oportunidade de ter atletas que foram e ainda são de alto rendimento, como Derly e Mayra, é única para os praticantes do judô, conforme Christian Bertoia, do Mutação Kageyama, projeto que ensina judô em Santa Maria. Bertoia ajudou a organizar o seminário.

– Com o casamento da Maria e a vinda do João foi possível essa grande oportunidade. Não podíamos perder a chance de aprendermos com um bicampeão mundial e com uma medalhista olímpica em casa, aqui nos nossos tatames – afirma Bertoia.

Opinião que é compartilhada pelo superintendente de esportes da prefeitura de Santa Maria, Givago Ribeiro:

– Isso demonstra o potencial de Santa Maria para os esportes, desde o esporte de inclusão social até mesmo ao de alto nível. A presença desses grandes atletas aqui é um momento histórico – comemora Givago.