Jogador do Novo Horizonte vai integrar sub-15 do Grêmio

Depois de quase dois meses de muita dedicação, testes e saudade, o dia de retornar para casa foi de alegria em dose dupla para Eduardo Bittencourt, 14 anos. Desde 12 de novembro passando por uma bateria de treinamentos nas categorias de base do Grêmio, o adolescente, ao chegar em casa na última segunda-feira, em Santa Maria, recebeu a notícia de que havia sido aprovado e, efetivamente, faria parte da equipe sub-15 do Tricolor.

Atacante de origem, desde que começou a jogar no Novo Horizonte, aos 9 anos, Eduardo tem fama de goleador, um porte físico avantajado (1m80cm de altura e 68 kg) para um adolescente de apenas 14 anos e um pé esquerdo potente. Tanto que o apelido dele é Tanque. No entanto, pela velocidade e habilidade, passou a jogar mais recuado, pelos lados do campo, o que os treinadores hoje chamam de "winger" ou extremo.

Mas foi em outra posição que, em 2015, Eduardo teve sua primeira chance em um dos dois maiores clubes do Rio Grande do Sul. O atleta ficou cinco meses, de fevereiro a julho, na equipe sub-14 do Inter. No Beira-Rio, ele atuou como lateral-esquerdo. E será nessa mesma posição que o santa-mariense terá a sua nova oportunidade na Capital.

– O mais difícil é ficar longe da família, dos amigos, de casa, mas é necessário. O meu empresário disse que, quando eu estava no Inter, já tinha surgido o interesse do Grêmio. Fico feliz que deu certo – comemora o tímido Eduardo.

Para o novo desafio, o próprio atleta elenca algumas das suas qualidades que podem ajudar, e também um quesito que será fundamental melhorar.

– Tenho habilidade, força e um bom passe, mas a marcação não é meu forte – reconhece o jogador.

O treinador de Eduardo no Novo Horizonte há dois anos, Diozer Dalmolin, concorda em todos os quesitos, e diz que o lateral tem tudo para se dar bem no Tricolor.

– O Eduardo chegou aqui novo e evoluiu muito. É um orgulho para nós. Para a função de lateral, ele vai ter que aprimorar a marcação, que já batíamos na tecla aqui. Acho que isso faltou para ele ter sequência no Inter. Ele tem velocidade e uma técnica que vi em poucos canhotos – conta o treinador.

O atleta está treinando no Novo Horizonte, onde ficará praticamente até o final de janeiro. No sábado, ele embarcará junto de seus companheiros para a disputa da Copa Cidade Verde, em Três Coroas. Depois de voltar, no dia 23, fica fevereiro todo de folga, para, então, apresentar-se no Grêmio no dia 5 de março. Eduardo ainda não sabe se ficará morando no alojamento do clube ou se seus pais vão se mudar junto para Porto Alegre.

