Jogador de Santa Maria começa treinos com grupo profissional do Grêmio

Pré-temporada 19/01/2017 | 20h50

No segundo dia após a sua apresentação ao elenco profissional do Grêmio, que está em plena pré-temporada, o volante Luiz Filipe Machado, 20 anos, natural de Santa Maria, já teve mais contato com o restante do grupo.

O atleta se reapresentou ao clube na quarta-feira, quase uma semana depois do início oficial, quando os demais atletas se reapresentaram. Machado não pôde voltar no dia 12 porque precisava cumprir 30 dias de férias.

Depois de realizar exames físicos e fazer apenas uma corrida ao redor do campo no CT Luiz Carvalho, nesta quinta-feira, o jogador santa-mariense já participou de trabalhos na academia e no campo com o restante do grupo.

– Não estou sentindo tanto porque corri enquanto estava em Santa Maria. A perna pesar um pouco depois do treino é normal. Demora até cair a ficha. Chego no vestiário uma hora antes dos treinos, e o restante do grupo chega um pouco depois. Estar ao lado de caras como o Douglas, Luan, Maicon, entre outros, tá sendo mais um sonho realizado. Vou trabalhar forte. Como o Renato disse, a oportunidade vai aparecer, e quando aparecer tenho que aproveitar da melhor forma possível – conta Machado.