Jogador de Restinga Seca vai disputar a Taça Libertadores

"Oportunidade da vida" 16/01/2017 | 20h36 Atualizada em

Jogador restinguense está treinando desde o último dia 5 junto com o grupo, no Estádio Olímpico Pátria

Jogador restinguense está treinando desde o último dia 5 junto com o grupo, no Estádio Olímpico Pátria Foto: Dionatan Machado / Arquivo Pessoal

Depois de quase sete anos de carreira, o jogador natural de Restinga Seca, Dionatan Machado, o Tinga, de 24 anos, terá a oportunidade de disputar a maior competição do continente. O atleta, que começou em um time amador da cidade, e teve passagem pelo Santos, onde jogou com Neymar, vai jogar a Taça Libertadores da América pelo Universitário Sucre, de Sucre, a capital da Bolívia.

Atleta da região é destaque em time de futebol da 1ª Divisão do Distrito Federal



O meio-campista canhoto foi um dos destaques do Caxias (clube pelo qual se profissionalizou, em 2009) no segundo semestre do ano passado, quando conquistou o título da Copa Larry Pinto Faria. O restinguense chegou a se reapresentar ao time grená, em 10 de dezembro. Mas o presente de Natal veio no dia 26, quando chegou a proposta do empresário brasileiro Sérgio Santana, que há 15 anos mora no Peru, para que Tinga jogasse pelo time boliviano.

Atletas profissionais organizam amistoso beneficente em Restinga Seca



Com a oportunidade de disputar a competição mais importante da América e também uma valorização no que diz respeito a questão financeira, Tinga não pensou duas vezes. Mas, para isso, teve que convencer os dirigentes do Caxias, onde tem contrato até 2018, e que não queriam liberá-lo. No fim, o acerto de empréstimo até o dia 31 de dezembro deste ano.

– O Sérgio já me conhecia, conhecia meu futebol, principalmente pela internet. Achei a proposta interessante e aceitei vir – conta Tinga.

No Universiário Sucre ele terá um brasileiro como companheiro, Marcelo Gomes. O técnico da equipe é Javier Vega, também da Bolívia. Tinga chegou em Sucre, cidade de aproximadamente 250 mil habitantes, no dia 5 de janeiro. Apesar das dores de cabeça e da dificuldade para respirar nos primeiros dias, devido a altitude, agora o jogador já está acostumado.

– Ele (Marcelo) me recebeu de braços abertos, e isso está ajudando. A adaptação está sendo rápida, nos primeiros dias foi difícil, pela altitude, e a forma de trabalho, que é diferente, mas estou me adaptando bem rápido. Já estou melhor, em termos de respiração e dor de cabeça – relata o restinguense.

Tinga escolheu a camisa 20 para a disputa da Libertadores. O Universitário joga a primeira fase da competição contra o Motevideo Wanderers, em um mata-mata. O primeiro jogo será no Estádio Olímpico Pátria, em Sucre, às 18h da Bolívia, 16h no Brasil, no dia 23. O jogo de volta, em Montevidéu, será no dia 27. Se passar, na segunda fase o time do restinguense enfrenta o The Strongest, também da Bolívia. Será preciso outros dois confrontos para, então, ir para a terceira fase, onde disputará a vaga no grupo 2, onde está o Santos. Para isso enfrenta o Cerro, do Uruguai, ou Unión Española, do Chile.

– A expectativa de jogar a Libertadores é grande, é um desafio na minha vida. Esperava por esse momento. Graças a Deus ele chegou, e tenho que agarrar com as duas mãos. Estou pronto e quero fazer um grande trabalho. Só tenho que agradecer a Deus por poder participar de uma Libertadores. Espero que seja a primeira de muitas. É a minha melhor oportunidade depois do Santos. É outro pais, uma competição internacional, é uma grande oportunidade de crescer – afirma Tinga.

Clubes por onde passou

- De 2004 a 2006

- Sport Clube Secco (Restinga Seca)

- 2006 e 2007

- Juventude

- De 2008 a 2010

- Caxias

- De 2010 a 2012

- Santos (sub-20 e time B)

- 2013

- Cianorte (Paraná)

- Caldense (Minas Gerais)

- Legião (Distrito Federal)

- 2014

- Guaratinguetá (São Paulo)

- Santa Rita (Alagoas)

- 2015

- Grêmio Barueri (São Paulo)

- Pelotas

- Central (Pernambuco)

- 2016

- Pelotas

- Caxias

- 2017

- Universitário Sucre (Bolívia)

Foto: Dionatan Machado / Arquivo Pessoal