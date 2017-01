Inter-SM já tem uma baixa no segundo dia de pré-temporada

Divisão de Acesso 12/01/2017 | 20h15 Atualizada em

Como previsto nos primeiros dias de programação dos treinos do Inter-SM, a quinta-feira foi de avaliações físicas para o grupo de 18 jogadores que se apresentou na quarta-feira, no Estádio Presidente Vargas. Os jogadores e a comissão técnica foram até o Centro de Educação Física e Desportos (CEFD) da UFSM.

Lá, os atletas fizeram testes no Laboratório de Performance em Ambiente Simulado sob a coordenação do preparador físico do clube, Gustavo Pires, e do professor da UFSM Luis Osório. Para a manhã desta sexta-feira, estão previstos mais testes físicos.

A única novidade do dia no Estádio Presidente Vargas é que o atacante Willian Ribeiro, dado como certo e que estava na lista de nomes apresentados na quarta-feira, não virá mais. Ele também havia sido anunciado pelo Avenida, de Santa Cruz do Sul, na semana passada. O diretor de futebol do Inter-SM, Cézar Saccol, confirmou que o atleta alegou ter recebido uma proposta melhor e que as negociações com ele estão encerradas.