Inter-SM faz o primeiro jogo-treino do ano neste sábado, na Baixada

Após 17 dias de pré-temporada, o Inter-SM realiza, na tarde deste sábado, às 18h, no Estádio Presidente Vargas, o seu primeiro jogo-teste visando a estreia na Divisão de Acesso, em 5 de março. O grupo do técnico Vinicius Munhoz encara o time amador do Paineira, do bairro Camobi. Os ingressos custam R$ 10 e podem ser comprados na bilheteria do estádio.

Na tarde de sexta-feira, na Baixada, o treinador encaminhou a equipe que começa a partida amistosa. Depois de um trabalho técnico e tático em campo reduzido, o comandante dividiu o elenco entre titulares e reservas e organizou uma espécie de coletivo. Na parte final do trabalho, Munhoz promoveu uma atividade com bola parada, posicionando o setor defensivo em linha. O volante Cássio e o atacante Eduardo, poupados em função de um desgaste muscular, não devem atuar neste sábado. Com isso, o meia Kleyton, um dos destaques do time, foi colocado no ataque, como referência.

Um do trunfos do Inter-SM neste início de pré-temporada é a preparação física, comandada por Gustavo Pires. Segundo ele, a maioria do elenco chegou em boa forma, o que facilita o trabalho.

— A preparação vem dentro do esperado pela comissão técnica. Depois da primeira semana de avaliações, chegamos à conclusão que a preparação física do grupo já vinha num bom patamar. A gente vem melhorando e temos espaço para melhorar mais ainda. Acredito que começar o trabalho mais cedo que os rivais também foi muito proveitoso — destaca Gustavo. lembrando que o Inter-SM foi o primeiro clube da Divisão de Acesso a iniciar a pré-temporada.

AMISTOSO – SÁBADO — 18H

INTER-SM

Ian; Max, Benhur, Dionatan e Cristiano; Théo, André, Marquinhos, Wallan Luan e Airton; Kleyton. Técnico: Vinicius Munhoz

PAINEIRA (time amador do bairro Camobi)

Henrique; Teno, Rangel, Dekinha e Ricardinho; Cavalinho, Neno, Rafinha e Léozinho; Maurício Medeiros e Emanuel. Técnico: Jaison Souza

Local — Estádio Presidente Vargas, em Santa Maria

Ingressos — R$ 10 (Pavilhão A)