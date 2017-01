Inter-SM confirma cinco amistosos em preparação à Divisão de Acesso

Pré-temporada 13/01/2017 | 19h45 Atualizada em

Técnico Vinicius Munhoz (de cinza) comandou treinamento no campo do Imembuy nesta sexta-feira

Técnico Vinicius Munhoz (de cinza) comandou treinamento no campo do Imembuy nesta sexta-feira Foto: Sérgio Roberto Zula da Silva / Arquivo Pessoal

A pré-temporada do Inter-SM está recém nos primeiros dias, mas a diretoria de futebol e a comissão técnica já trabalham para testar o elenco. A expectativa é que sejam feitos até cinco amistosos antes da estreia do alvirrubro na Divisão de Acesso, contra o Aimoré, no dia 5 de março, no Estádio Cristo Rei.

Conforme o diretor de futebol do clube, Cézar Saccol, um confronto já está definido com data e adversário. O amistoso será no dia 28 deste mês, contra o Paineira, um time amador de Santa Maria. O horário ainda não está confirmado, mas deve ser às 17h, no Estádio Presidente Vargas.

Os outros jogos preparatórios serão em todos os sábados do mês de fevereiro. No entanto, ainda não está totalmente definido quem serão os adversários. Há conversas em andamento para que sejam o São Luiz, de Ijuí, e o União Frederiquense, de Frederico Westphalen. Dois jogos seriam em Santa Maria, e os outros dois nas cidades dos oponentes. Porém, não está descartado outros dois adversários para evitar as viagens ao noroeste do Estado. Esses dois times estão no Grupo B da Divisão de Acesso, e o Inter-SM, no A.

Em relação a contratações, Saccol trabalha para fechar o elenco para a disputa da competição com mais quatro nomes. Inicialmente, eram três, mas, como Willian Ribeiro, que estava acertado verbalmente, foi para o Avenida, o clube deve buscar dois, e não apenas mais um atacante. Além disso, devem chegar mais um volante e um goleiro.

Dentro de campo, seguem os treinamentos físicos. Na sexta-feira, o Inter-SM treinou no campo do Imembuy, mesmo local das atividades na manhã deste sábado. À tarde e no domingo, os jogadores estarão de folga.