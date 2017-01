Inter-SM apresenta elenco para a Divisão de Acesso nesta quarta-feira

Pré-temporada 10/01/2017 | 20h30 Atualizada em

A diretoria do Inter-SM, especialmente a direção de futebol, juntamente com o técnico Vinicius Munhoz e a comissão técnica, vêm trabalhando desde meados de dezembro na montagem do elenco. E, nesta quarta-feira, praticamente todo o grupo que disputará a Divisão de Acesso será apresentado em cerimônia às 15h, no Estádio Presidente Vargas. Serão cerca de 20 atletas apresentados à imprensa. Outros seis devem chegar a Santa Maria até a próxima segunda-feira.

Inter-SM anuncia venda de pacote de ingressos para toda a Divisão de Acesso



Conforme o diretor de futebol alvirrubro, Cezar Saccol, a maioria dos jogadores do elenco deve ter entre 20 e 25 anos. Os nomes foram guardados em segredo porque, neste ano, o clube adotou outra política. Não foram feitos pré-contratos, já que, em outros anos, muitos atletas chegaram com algum problema físico e ficaram quase toda a competição no time sem ser aproveitados. Mesmo assim, Saccol revela que alguns jogadores que já estavam apalavrados acabaram acertando com outras equipes.

"Já temos cerca de 14 atletas acertados", diz diretor de futebol do Inter-SM



– Tínhamos que manter esses jogadores até o final do campeonato sem poder usá-los. Por isso, os contratos vão ser válidos a partir de amanhã (quarta-feira) depois que eles passarem pelos exames. Tentamos prevenir, mas como estamos trabalhando com valores baixos em relação aos outros times, acabamos perdendo alguns jogadores. Mas recebemos a oferta de quase 300 atletas – explica Saccol.

Em jantar de apresentações, Inter-SM revela uniformes da temporada



Depois da apresentação, os atletas passam por exames médicos com Humberto Palma, chefe do departamento médico, e Gustavo Pires, preparador físico.