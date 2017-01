Inter-SM apresenta elenco jovem para disputa da Divisão de Acesso

Futebol 11/01/2017 | 20h52 Atualizada em

Há exatamente 54 dias da estreia na Divisão de Acesso, o Inter-SM deu o pontapé inicial para a pré-temporada. Em solenidade realizada no restaurante do clube, junto ao Estádio Presidente Vargas, a diretoria apresentou o técnico Vinicius Munhoz, que estava contratado desde novembro, e 18 jogadores de um total de 23 já acertados. Os cinco atletas que não estavam ontem na apresentação devem chegar até a próxima segunda-feira. A ideia da direção é contratar ainda mais três jogadores.

Dos 23 nomes divulgados, a maioria é desconhecida do futebol gaúcho, com exceção dos zagueiros Dionathan, Benhur, Zanini e do lateral-esquerdo Cássio, que jogaram pelo próprio Inter-SM no ano passado. O volante Prestes, o meia Júlio e o goleiro Allan subiram do time sub-19. Outro conhecido é o lateral-esquerdo Cristiano, revelado pelo rival Riograndense e que estava no Gaúcho, de Passo Fundo. Apenas outros três já jogaram o Gauchão ou a Divisão de Acesso. O restante vem de clubes de outros Estados.

– Recebemos muito material de jogadores e indicações, porém, estabelecemos critérios. O primeiro foi ter atletas jovens. É um elenco bastante jovem, porque queremos uma equipe com muita competitividade e que abuse da intensidade no jogo. Com jogadores jovens, atendemos a esse quesito. O segundo foi de características específicas. Não nos preocupamos muito em relação a nomes. Vocês puderam perceber que não temos muitos nomes conhecidos. Buscamos características que vão atender àquilo que vai ser a ideia de jogo do Inter-SM. Entendemos que, com esses dois critérios, diminuímos bastante a margem de erro – explica o técnico Vinicius Munhoz.

Preliminarmente, já que começa os trabalhos táticos e com bola na próxima segunda-feira, o treinador aposta em uma equipe competitiva e com muita velocidade.

– O que tenho observado são equipes bastante competitivas. Nos treinamentos, vamos capacitar o máximo os nossos atletas para isso. A Divisão de Acesso é uma competição que se caracteriza por isso. A preparação toda vai ser nesse sentido – completa o técnico.

Além da competitividade, outro quesito que será bastante cobrado dos jogadores é a disciplina. Isso ficou claro no discurso do presidente Heriberto Marquetto. Em outras palavras, ele disse que não será tolerado que os atletas saiam para festas.

– Todo mundo acha que Santa Maria é uma cidade grande e que a gente não fica sabendo das coisas. Mas o que acontece na noite, a gente fica sabendo. Vocês podem se preocupar muito com isso. Vocês vão ficar conhecidos da torcida, e eles vão entregar vocês. Em primeiro lugar, é disciplina. Para fazer parte do grupo do Inter, não vamos abrir mão disso – declarou o mandatário alvirrubro.

Hoje, os jogadores vão até o Centro de Educação Física e Desportos (CEFD) da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) para dar continuidade aos exames médicos e físicos. Os trabalhos com bola no Estádio Presidente Vargas devem começar na semana que vem.

O ELENCO PARA A TEMPORADA 2017

Goleiros: Alan, 19 anos, Ian, 23 anos e Jonathan Aguiar, 21 anos

Zagueiros: Dionathan, 21 anos, Benhur, 22 anos, Zanini, 21 anos e Paulo Henrique, 21 anos

Laterais-direitos: Júlio Cézar, 24 anos e Max, 23 anos

Laterais-esquerdos: Cássio, 23 anos* e Cristiano, 21 anos

Volantes: André, 21 anos, Prestes, 20 anos e Tarcísio, 24 anos*

Meio-campistas: Júlio, 20 anos, Marquinhos, 24 anos, Samuel, 24 anos e Nilson, 22 anos

Atacantes: Airton, 21 anos*, Enrico, 20 anos, Wallan Luan, 20 anos, Willian Ribeiro, 26 anos* e Kleiton Agostini, 28 anos*

Comissão técnica:



- Técnico: Vinícius Munhoz

- Auxiliar técnico: Tiago Costa

- Preparador físico: Gustavo Pires

- Treinador de goleiros: Mateus Bolívar

*Jogadores que não se apresentaram ontem