Inter-SM anuncia venda de pacote de ingressos para toda a Divisão de Acesso

Ainda faltam mais de dois meses para a estreia do Inter-SM em casa na Divisão de Acesso do Campeonato Gaúcho, em jogo contra o Guarany-Ba, às 17h, no Estádio Presidente Vargas. Pensando em melhorar a média de público na competição neste ano, visto que o comparecimento dos torcedores no Estádio Presidente Vargas em 2016 não foi das melhores, o clube lançou uma promoção para que a torcida compareça a todos os jogos. Trata-se do Passaporte Inter-SM, que custa de R$ 70 a R$ 400 e dá direito a assistir às sete partidas do time em casa na primeira fase. Caso o time avance à segunda fase ou até as finais, o torcedor não pagará mais.

O valor de R$ 70 é para quem quiser assistir aos jogos nas arquibancadas. Para quem não quiser pegar sol ou chuva, o Pavilhão B está disponível por R$ 140. O setor mais caro, que conta com cadeiras, custa R$ 400. Os valores podem ser parcelados no cartão ou em cheque. Com isso, não há necessidade de comprar ingresso a todo jogo. E se o torcedor não puder ir, pode repassar a entrada para outra pessoa. Os passaportes já estão sendo vendidos e podem ser adquiridos na secretaria do clube, junto ao Estádio Presidente Vargas, na Rua Ana Nery, das 9h ao meio-dia e das 14h às 18h, de segunda a sexta-feira. Mais informações pelo telefone (55) 3026-7180.

Para o presidente do clube, Heriberto Marquetto, a presença da torcida no ano passado foi prejudicada por conta da não liberação do estádio nas primeiras rodadas.

– No ano passado, tivemos essa questão, e aí, quando o estádio foi liberado, já não tínhamos mais chances no campeonato. Isso acaba desmobilizando a torcida. Mas esse pacote é um preço acessível e ainda pode ser parcelado. Esperamos ver a Baixada cheia em todos os jogos – projeta Marquetto.

O Inter-SM se apresenta para a pré-temporada na próxima quarta-feira. Num primeiro momento, serão apresentados 20 jogadores e a comissão técnica. O grupo completo para a Divisão de Acesso deve contar com aproximadamente 25 atletas.