Inter-SM anuncia um atacante e um volante como reforços

Divisão de Acesso 16/01/2017 | 20h17 Atualizada em

A segunda-feira foi de reapresentação no Estádio Presidente Vargas, depois dos jogadores tem tido folga no sábado à tarde e no domingo. E o dia também foi de novidades. Além da chegada do atacante Kleiton Agostini, que já havia sido contratado, a direção do Inter-SM anunciou a contratação de um volante e um centroavante.

Eduardo, 22 anos, é o nome do reforço que vai disputar a camisa 9 alvirrubra. Ele vem do Matonense, de São Paulo, que disputa a série A3 do Paulistão. Além dele, mais um atacante deve chegar para preencher a saída de Willian Ribeiro, que mesmo apalavrado com o Inter-SM acabou indo para o Avenida.

O volante Théo chegar para repor, assim como Willian Ribeiro, uma não chegada, já que o volante Tarcísio, que viria por empréstimo, não foi liberado pelo seu clube, o Murici, de Alagoas. Théo jogava pelo Catanduvense, também da Série A3 do Paulista. A previsão é que os dois atletas cheguem até esta quarta-feira em Santa Maria.