Inter-SM ainda busca mais três reforços para fechar elenco da Divisão de Acesso

Mercado da bola 24/01/2017 | 19h07 Atualizada em

Técnico Vinicius Munhoz conta, atualmente, com 23 atletas no grupo principal

Técnico Vinicius Munhoz conta, atualmente, com 23 atletas no grupo principal Foto: Maiara Bersch / Agencia RBS

O número de atletas pretendido pelo departamento de futebol alvirrubro é 26. Hoje, são 23 jogadores à disposição do técnico do Inter-SM, Vinicius Munhoz, para a Divisão de Acesso. O goleiro Kewin, 21 anos, que estava no Red Bull Brasil-SP e era aguardado em Santa Maria na segunda-feira, acertou com o Boa Esporte-MG e está descartado.

"É cedo para definir equipe", avalia treinador do Inter-SM

— Já estamos procurando outro (goleiro). O Vinicius pediu quatro goleiros porque é uma posição ingrata. No ano passado, ficamos na dependência de goleiros — explica o diretor de futebol do Inter-SM, Cezar Saccol, que busca, além de um goleiro, um volante e um atacante.

Confira os cinco amistosos do Inter-SM antes da estreia na Divisão de Acesso



Segundo Saccol, apesar de o clube trabalhar com o número de 26 atletas para o elenco, não está descartada a contratação de novos profissionais no decorrer da pré-temporada e do próprio campeonato.

Nesta terça-feira, o elenco treinou apenas no turno da manhã, na UFSM. À tarde, todos receberam folga. O grupo se reapresenta nesta quarta-feira para trabalho em dois turnos, na UFSM e na Baixada. No sábado, às 18h, o Inter-SM encara o time amador do Paineira, no Estádio Presidente Vargas, no primeiro jogo-teste da temporada.