Inter amplia a sua hegemonia na Copa Santiago de Futebol Juvenil

14 taças 29/01/2017 | 20h44 Atualizada em

Foi dramática e emocionante a 14ª conquista do Internacional na Copa Santiago. Na noite de sábado, diante do maior rival, o Grêmio, a equipe colorada empatou em 3 a 3 no tempo normal, e faturou a taça após 29 cobranças de pênaltis, em um 15 a 14 no placar. Durante os 90 minutos, Richard, Jonathan e Brenner fizeram os gols do Inter, enquanto Biteco, Da Silva e Guto marcaram para os tricolores. Ao término do duelo, bastante comemoração da parte vermelha e branca nas arquibancadas do Estádio Alceu Carvalho.

Especial Copa Santiago: o maior torneio de futebol juvenil da América do Sul



Em 2014, ano do último título colorado na competição, a disputa final também foi definida nas penalidades. Na ocasião, o Inter empatou em 1 a 1 com o Corinthians no tempo normal e venceu por 6 a 5 nos pênaltis.

Título foi decidido após 29 cobranças de pênaltis Foto: Gabriel Haesbaert / Especial

Com mais uma taça na galeria, o Inter ampliou a sua hegemonia na competição santiaguense. Agora, são oito títulos a mais do que o Grêmio, que é o segundo maior campeão da Copinha, com seis conquistas.

Segundo o presidente do Cruzeiro-Stg e organizador do torneio, Renato Genro Vielmo, mais de 3 mil pessoas assistiram ao clássico Gre-Nal que decidiu o campeonato.

Brenner, do São Paulo, foi o artilheiro da competição, com 8 gols Foto: Gabriel Haesbaert / Especial

— A competição foi muito boa, atrativa e com grandes jogos. A maior prova disso foi a final com 3 a 3. Iniciamos a Copa com uma certa dificuldade. O público não estava indo. Mas sabemos que o momento econômico é ruim. Porém, na hora decisiva, o público compareceu e fez a sua festa. Em relação à Copa passada, ficamos com uma média de público superior no Grenais — comenta Genro.

Torcida colorada fez a festa no Estádio Alceu Carvalho Foto: Gabriel Haesbaert / Especial