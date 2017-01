Ingressos para primeiro jogo-teste do Inter-SM na temporada serão vendidos a R$ 10

Na Baixada 26/01/2017 | 19h00 Atualizada em

Os ingressos para o primeiro jogo-teste do Inter-SM na pré-temporada serão vendidos a R$ 10. Somente o Pavilhão A do Estádio Presidente Vargas, coberto e com cadeiras, será disponibilizado ao público para a partida deste sábado, às 18h, contra a equipe amadora do Paineira.

A venda dos ingressos ocorrerá no horário da partida, na secretaria ou na bilheteria do estádio, na Rua Ana Nery, bairro Noal.

Nesta quinta-feira, o grupo alvirrubro treinou pela parte da manhã, na UFSM, e recebeu folga à tarde.