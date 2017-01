Fase de mata-mata da Copa Santiago começa nesta quarta-feira

Futebol juvenil 24/01/2017 | 20h03

Os confrontos de mata-mata da 29ª Copa Santiago de Futebol Juvenil começam nesta quarta-feira. O Inter enfrentará a Ponte Preta, às 19h, no Estádio Alceu Carvalho. Logo após, às 21h, Palmeiras e Figueirense entram em campo. Na quinta-feira, mais dois jogos fecham as quartas de final. Às 19h, São Paulo e Tubarão-SC se enfrentam no Alceu Carvalho. Depois, às 21h, no mesmo estádio, Grêmio e 3 de Febrero duelam pela última vaga às semifinais.

Atual campeão, Cruzeiro-Stg é eliminado da Copa Santiago

Na noite desta segunda-feira, na última partida da primeira fase, o Grêmio foi goleado pelo São Paulo por 4 a 0, mas, ainda assim, garantiu a classificação em primeiro lugar do Grupo C. No outro jogo da rodada, o 3 de Febrero derrotou o Tubarão-SC por 1 a 0, resultado que eliminou o Cruzeiro-Stg, anfitrião e atual campeão.

— Fomos bem na competição. Nossos atletas já tiveram sondagens de outros clubes. Mas ainda nem sentamos para conversar com ninguém. Isso nos deixa bem tranquilos. O futebol não se vive só de resultado. A formação está sendo feita. Sabíamos da dificuldade da competição — avalia o presidente do Cruzeiro-Stg e um dos organizadores do torneio, Renato Genro Vielmo.

Especial Copa Santiago: o maior torneio de futebol juvenil da América do Sul



Os atletas do time sub-17 do Cruzeiro-Stg se reapresentam em março, quando o clube reiniciará os treinamentos visando ao Campeonato Gaúcho Juvenil.

Em relação ao público no estádio, Genro estima um aumento significativo de pessoas nas arquibancadas na fase de mata-mata:

— O público tem melhorado. Ainda não é o ideal, mas a tendência é que, com a fase eliminatória e a possibilidade de grandes clássicos, venha mais gente — comenta Genro.

A FASE DE MATA-MATA

QUARTAS DE FINAL

Quarta-feira

19h

Inter x Ponte Preta

21h

Palmeiras x Figueirense

Quinta-feira

19h

São Paulo x Tubarão-SC

21h

Grêmio x 3 de Febrero-PAR

SEMIFINAIS

Sexta-feira

19h — Jogo 1

21h — Jogo 2

FINAL

Sábado — 19h

INGRESSOS

Social — R$ 35

Arquibancada — R$ 20

Popular — R$ 10