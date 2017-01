Fames/União divulga a comissão técnica para o Estadual Feminino de Futsal

Meninas nas quadras 26/01/2017 | 14h55 Atualizada em

Aos poucos, a parceria entre a Faculdade Metodista de Santa Maria (Fames) e o União Independente na criação de um time feminino de futsal vai tomando forma.

União e Fames anunciam parceria para o Estadual Feminino de Futsal

Na quarta-feira, o novo Fames/União Independente anunciou os integrantes da comissão técnica, que comandarão o grupo no Estadual Feminino de Futsal. A equipe será composta pelo treinador Mário Machado, a auxiliar Camila Valduga, a preparadora física Juliana Almeida, a auxiliar de preparação Carla Dotto e a fisioterapeuta Letícia Castagna, além do publicitário Henrique Saraiva, que será responsável pela assessoria do grupo.

União Independente anuncia criação de time feminino



As atletas que representarão a cidade no campeonato gaúcho ainda não foram definidas. No próximo dia 5, às 15h, no Ginásio da Fames, haverá uma seletiva. Mais informações podem ser acessadas na página do União Independente e do Futsal Feminino Fames no Facebook.