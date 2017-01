Estreante e "caçula" do Gauchão, Tiago Nunes avisa: "Sou um jovem com bastante bagagem"

Na casamata do VEC 27/01/2017 | 20h22

Logo em sua estreia no Gauchão, o técnico santa-mariense Tiago Nunes terá uma pedreira no caminho. À frente do Veranópolis nesta temporada, o comandante vai encarar o Inter neste domingo, às 17h, no Estádio Antônio David Farina, na Serra. Treinador mais jovem do campeonato, com 36 anos, mas com uma longa carreira no futebol profissional, Tiago, que é formado em Educação Física pela UFSM, começou a sua trajetória aos 20 anos como preparador físico. Desde então, passou por 20 clubes do Estado e do país, entre eles, Inter-SM e Riograndense, de Santa Maria.

— Estou chegando em um momento da minha vida pessoal e profissional que estou tranquilo. Sou um jovem com bastante bagagem. Plantei oportunidades em todos os clubes pelos quais passei — afirma Tiago.

Sobre o difícil confronto contra a equipe de Antônio Carlos Zago, Tiago tenta tirar o peso da partida para manter o foco do grupo:

— Temos plena consciência de que o nosso campeonato não é contra o Inter nem contra o Grêmio. Eles têm uma capacidade de estrutura que supera todos os outros clubes. Mas estamos muito concentrados e, claro que, se tirarmos pontos do Inter, isso pode fazer diferença lá na frente. Fizemos sete jogos-treinos e tentamos diminuir ao máximo as dificuldades em montar um time novo, sem base anterior. É difícil, em tão pouco tempo, dar um padrão e chegar afiado para jogar. Mas fizemos uma boa preparação — garante Tiago.

Atento ao futebol em todos os níveis e divisões, ele acompanha e torce pelo Inter-SM, do amigo e colega de profissão Vinicius Munhoz, que disputará a Divisão de Acesso a partir de 5 de março:

— O Vinicius (Munhoz) é um baita profissional e estou na torcida pelo Inter-SM. Espero que ele (Vinicius) tenha o respaldo da diretoria e da própria cidade — conclui Tiago.