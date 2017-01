Equipe sub-19 do Riograndense faz primeiro amistoso neste sábado

Categorias de base 13/01/2017 | 19h00 Atualizada em

Depois de quase dois meses de preparação, a equipe sub-19 do Riograndense terá o primeiro desafio. Mesmo que seja um amistoso, é diferente de treino. O time comandado pelo técnico alemão Michael Bohm entram em campo neste sábado, às 15h30min, contra o Benfica, time amador de Santa Maria. O jogo será realizado no Estádio dos Eucaliptos e terá entrada livre.

Além dos jogadores que foram aprovados na peneira do clube, realizada em novembro, outros atletas de diversas cidades estão chegando para se juntar ao elenco. Conforme Bohm, que trabalha há 25 anos com categorias de base, muitos deles na Itália, a expectativa é grande para ver se a metodologia passada será colocada em prática no campo.

– O trabalho até agora foi muito bom. Os jogadores melhoraram bastante, até acima das minhas expectativas. O campeonato começa só em abril, por isso, podemos trabalhar com calma. No amistoso, vamos ver o resultado do trabalho. Estou curioso e espero muito por esse jogo. Sempre aprendi duas maneiras de trabalhar, sendo duro e frio, ou de uma maneira mais leve, sendo amigo e transformando o treino em uma brincadeira. E assim se aprende mais rápido, é uma das novidades que estou trazendo de fora – afirma o técnico.

Já no campo profissional, o congresso técnico da 2ª Divisão, para definir os grupos e o regulamento da competição, que seria realizado nesta segunda-feira, foi transferido para o dia 30 de janeiro.