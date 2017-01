Em crise, prefeitura cancela verba e São Gabriel terá R$ 150 mil a menos para a Divisão de Acesso

Sem recursos 25/01/2017 | 20h06 Atualizada em

O decreto de situação de emergência financeira, anunciado na terça-feira pelo prefeito de São Gabriel, Rossano Dotto Gonçalves (PDT), atingiu em cheio o futebol da cidade. Serão R$ 150 mil a menos nos cofres do Sanga para a disputa da Divisão de Acesso. O valor já era dado como certo pelo presidente do clube, Roque Hermes.

— Ontem (terça-feira), nos reunimos com ele (Rossano), e a prefeitura, hoje, apresenta um déficit muito grande. A ideia é buscar esses recursos de uma forma alternativa. Hoje, não teríamos, mas vamos tentar compensar. Isso vai nos prejudicar, não resta dúvida. Mas vamos correr atrás — garante Hermes.

Desde o retorno do São Gabriel ao futebol profissional, em 2013, a prefeitura local sempre destinou recursos à agremiação — desde 1999, quando a equipe ainda tinha outro nome, o Executivo já contribuía. A folha mensal do clube para 2017 está orçada em R$ 80 mil. De acordo com Hermes, o montante total para a disputa da competição deve girar em torno de R$ 350 mil.

— Já temos o salário do primeiro mês em caixa. O próprio prefeito (Rossano) e a Câmara de Vereadores vão se empenhar para nos ajudar — concluiu Hermes.

Segundo Rossano, o Executivo herdou uma dívida do antecessor Roque Montagner (PT) de R$ 42 milhões. Como medidas para poupar gastos, além do corte de verbas para o futebol, o prefeito também cancelou o Carnaval de Rua, economizando mais R$ 250 mil.

— A prefeitura não dispõe desses recursos. Mas eu me comprometi, junto a grande empresas, a buscar parte dos recursos. Além disso, se a Câmara abrir mão do seu duodécimo, entregaremos o valor na íntegra ao clube. Nos próximos dias, teremos uma resposta — explica Rossano.

O São Gabriel começa a sua pré-temporada na próxima segunda-feira, quando será apresentado o elenco da Divisão de Acesso, que terá o comando do técnico Círio Quadros, ex-Riograndense. Nesta quarta-feira, o clube anunciou o preparador físico Roger Burkert, ex-Inter-SM.