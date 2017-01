"É cedo para definir equipe", avalia treinador do Inter-SM

Pré-temporada 23/01/2017 | 20h38 Atualizada em

Já são duas semanas de trabalho intenso no Inter-SM. Antecipando-se aos rivais da Divisão de Acesso, o clube alvirrubro de Santa Maria foi o primeiro entre 16 participantes a começar as atividades, o que tende a gerar resultados otimistas lá na frente, espera a diretoria.

Confira os cinco amistosos do Inter-SM antes da estreia na Divisão de Acesso

Times tradicionais e que estão no mesmo grupo do Inter-SM, como o Pelotas e o Avenida, iniciaram nesta segunda-feira as atividades. O São Gabriel, que também está na Chave A, começa a pré-temporada na próxima segunda-feira.

Mesmo que desconverse em relação ao grupo titular e que o elenco não esteja fechado, o técnico Vinicius Munhoz já esboçou a equipe em algumas atividades. Porém, ele evita antecipar qualquer formação:

— É cedo para definir equipe. Temos um grupo bastante jovem na mão, e eles (jogadores) têm surpreendido positivamente. É um elenco de muita entrega no trabalho — avalia Munhoz.

Na tarde desta segunda, no campo do Imembuy, na Avenida Hélvio Basso, Munhoz teve uma conversa de cerca de 30 minutos com o grupo de jogadores. Logo após, o preparador Gustavo Pires comandou um trabalho físico com os atletas. Na parte final do treinamento, o comandante promoveu um treino técnico e tático.

No sábado, às 18h, na Baixada, o time alvirrubro fará o seu primeiro jogo-teste na temporada, contra a equipe amadora do Paineira. A estreia do clube na Divisão de Acesso será em 5 de março, diante do Aimoré, em São Leopoldo.