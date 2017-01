Cruzeiro enfrenta o Palmeiras na estreia da Copa Santiago

Categorias de base 11/01/2017 | 20h34 Atualizada em

A partir desta quinta-feira, a região central do Estado recebe quase 300 atletas de 13 clubes de todo o país e também da Bolívia e do Paraguai. A 29ª Copa Santiago de Futebol Juvenil tem bola rolando no Estádio Alceu Carvalho a partir das 21h. No entanto, antes, às 18h, haverá a cerimônia de abertura e o tradicional desfile das delegações. O Cruzeiro, dono da casa e campeão inédito da competição no ano passado, defende o título pela primeira vez. A maioria das equipes já chegou em Santiago e está alojada no campus da URI na cidade, mas outras escolas do município também servem como alojamentos.

A primeira delegação a pisar em solo santiaguense foi a dos bolivianos do Atlético Santa Cruz, na segunda-feira. A dupla Gre-Nal chega nesta quinta. Além do Estádio Alceu Carvalho, o Estádio Nery Cardoso, também em Santiago, e os estádios municipais de Cacequi, Nova Esperança do Sul e São Francisco de Assis também receberão confrontos.

No primeiro jogo, o atual campeão enfrenta o Palmeiras, que, eliminado da Copa São Paulo de Futebol Júnior, trará três atletas que estiveram na maior competição de base do país para reforçar o time. No entanto, apesar da tradição palmeirense, o presidente do Cruzeiro-Stgo, Renato Genro, não se assusta e diz que, apesar de difícil, é um jogo possível de ganhar. No ano passado, o Cruzeiro eliminou Inter e Grêmio nas quartas e semifinais, respectivamente, e o São Paulo na final.

– Está tudo pronto. Sabemos da dificuldade que é disputar uma Copa Santiago, mas o time está bem treinado. A expectativa é fazer uma boa campanha novamente. Todos os 13 clubes lutam pelo título, e, com a gente, não é diferente. O primeiro objetivo é se classificar, mas, logo de cara, pegamos "só" o Palmeiras – analisa o presidente Renato Genro, que assumiu o Cruzeiro-Stgo em março do ano passado, no lugar de João Miguel Durgante, que era o mandatário do clube na conquista inédita do troféu.

Neste ano, o comandante do time da casa será Rodrigo Rosa. Ele substitui Airton Fagundes, que foi o técnico campeão e acabou indo para a equipe sub-16 do Grêmio. Rosa chegou ao clube em março e já comandou a equipe no Estadual Juvenil. No elenco de 23 jogadores, oito foram garimpados na região, e o restante veio de outras cidades gaúchas e de outros Estados.

– O time está bem treinado, temos uma equipe bem equilibrada, com alguns jogadores de fora e outros feitos em casa. Procuramos no mercado e houve a indicação do nome do Rodrigo. Ele veio a Santiago, já houve o acerto, e ele fez toda a preparação – explica o presidente.

Confira, abaixo, os times, os primeiros jogos e o regulamento:

Chave A: Cruzeiro (Santiago), Palmeiras, Tubarão (Santa Catarina), 3 de Febrero (Paraguai) e Atlético Santa Cruz (Bolívia)

Chave B: Inter, São Paulo, Figueirense e Sport

Chave C: Grêmio, Ponte Preta, Chapecoense e Gama

OS PRIMEIROS JOGOS



Quinta

21h – Estádio Alceu Carvalho, em Santiago

Cruzeiro-Stgo x Palmeiras

Sexta

19h – Estádio Alceu Carvalho

Tubarão x Santa Cruz

21h – Estádio Alceu Carvalho

São Paulo x Ponte Preta

Sábado

10h – Estádio Nery Cardoso, em Cacequi

Figueirense x Chapecoense



20h – Estádio Alceu Carvalho

Grêmio x Inter

Domingo

10h – Estádio Municipal, em São Francisco de Assis

Sport x Gama

19h – Estádio Alceu Carvalho

Palmeiras x Tubarão

21h – Estádio Alceu Carvalho

3 de Febrero x Cruzeiro-Stgo

O REGULAMENTO

- Times da Chave A jogam entre si, fechando quatro partidas para cada equipe

- Chaves B e C se enfrentam, totalizando quatro partidas para cada equipe

- Classificam-se para a fase de mata-mata os dois primeiros colocados de cada chave e os dois melhores terceiros colocados