Copa Santiago entra na penúltima rodada com possíveis classificados

A 29ª Copa Santiago de Futebol Juvenil começa a entrar na sua terceira e penúltima rodada da fase de grupos. Por enquanto, apenas uma equipe segue 100% na competição. O Figueirense, que, na terça-feira, venceu a sua segunda partida, por 2 a 1, contra o Gama, lidera o Grupo B, com seis pontos. Inter e São Paulo dividem a vice-liderança e estariam classificados, já que os dois melhores terceiros colocados também avançam.

No primeiro Gre-Nal de 2017, Inter venceu por 2 a 1, de virada



No Grupo A, que tem jogos na noite desta quarta, Palmeiras e Atlético Tubarão, de Santa Catarina, dividem a liderança, com quatro pontos. O Cruzeiro, de Santiago, e o 3 de Febrero, do Paraguai, disputam a segunda vaga de melhor terceiro, com um ponto cada. Já no Grupo C, passariam o Grêmio, líder com três pontos, e a Ponte Preta, com dois. Chapecoense e Gama, que perderam os seus dois primeiros jogos, estariam eliminados.

Abertura da Copa Santiago conta com homenagem à Chapecoense



Os jogos desta quarta ainda estão em andamento. Se vencesse, o Palmeira garantia lugar na próxima fase com uma rodada de antecedência.

Hoje

Atlético Santa Cruz (Bolívia) x Cruzeiro - 21h

3 de Febrero (Paraguai) x Palmeiras - 19h