Copa Santiago de 2018 pode ter times de futebol feminino na disputa

Inter derrotou o Grêmio no sábado e faturou o seu 14º título

Foto: Gabriel Haesbaert / Especial

Na temporada 2018 da Copa Santiago, ano que marca a 30ª edição do torneio, o Cruzeiro-Stg, organizador da competição, já projeta novidade. Entre elas, a possibilidade de inserir o futebol feminino na disputa.

— A possibilidade existe. Haverá reuniões ao longo dos meses para definir a viabilidade. Além disso, não teremos menos do que 15 clubes na disputa, e serão no máximo, 20 equipes — explica o presidente do Cruzeiro-Stg, Renato Genro Vielmo.

Neste ano, 13 clubes participaram do torneio, que começou em 12 janeiro. O Internacional foi o campeão, após derrotar o Grêmio por 15 a 14 nos pênaltis no último sábado, no Estádio Alceu Carvalho.