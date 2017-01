Confira os cinco amistosos do Inter-SM antes da estreia na Divisão de Acesso

Preparação 20/01/2017 | 19h28 Atualizada em

Daqui a oito dias, o grupo do técnico Vinicius Munhoz terá o seu primeiro amistoso em preparação à Divisão de Acesso. O adversário do Inter-SM será o time amador do Paineira, às 18h, no Estádio Presidente Vargas, em Santa Maria. Ao todo, serão cinco partidas antes da estreia no campeonato, em 5 de março, contra o Aimoré, em São Leopoldo.

— Tínhamos uma ideia de fazer um amistoso contra o sub-23 do Grêmio, mas não deu para acertar. Porém, programamos os jogos em uma crescente. Primeiro, um time amador (Paineira), depois, um time da terceira divisão (Elite, de Santo Ângelo) e, por último, um do nosso campeonato, que é o União-FW. Serão bons testes — garante o diretor de futebol do Inter-SM, Cezar Saccol.

Na segunda-feira, o clube apresentará um quarto goleiro para o elenco. Kewin, 22 anos, chega do Red Bull Brasil, de São Paulo. Segundo Saccol, outros dois nomes serão avaliados nos próximos dias.

— O trabalho está bem interessante. Os atletas que vieram, chegaram com um bom condicionamento físico. Aos poucos, a individualidade vai aparecer. É um grupo bastante jovem — destaca Saccol.

Confira as datas e os locais:

28/01 — 18h

Estádio Presidente Vargas

Inter-SM x Paineira

4/02 — 18h30min

Estádio Presidente Vargas

Inter-SM x Elite

11/02 — 18h30min

Em Santo Ângelo

Elite x Inter-SM

18/02 — 18h

Estádio Presidente Vargas

Inter-SM x União Frederiquense

25/02 — 18h

Em Frederico Westphalen

União Frederiquense x Inter-SM