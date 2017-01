Com três troféus na bagagem, SER Santos é recebida com festa e carreata em Santa Maria

Comemoração 30/01/2017 | 19h59 Atualizada em

Delegação foi recepcionada em posto na BR-287, na faixa de São Pedro do Sul, no final da tarde desta segunda

Delegação foi recepcionada em posto na BR-287, na faixa de São Pedro do Sul, no final da tarde desta segunda Foto: Germano Rorato / Agencia RBS

A delegação da SER Santos foi recebida com festa após mais de três dias de viagem de ônibus da cidade de Pemuco, no Chile, a Santa Maria. Na última sexta-feira, em solo chileno, as equipes sub-15, sub-17 e sub-19 conquistaram títulos em todas as categorias do Torneio Internacional de Futebol de Pemuco, que reuniu times da Argentina, do Uruguai, da Colômbia e do país-sede, além do único representante brasileiro, a SER Santos.

SER Santos atropela dificuldades e rivais e conquista todos os títulos no Chile

No final da tarde desta segunda-feira, familiares e amigos dos jogadores recepcionaram o time em um posto na BR-287, na faixa para São Pedro do Sul, região oeste da cidade. Após a comemoração na chegada, que contou com mais de 80 pessoas, faixas, balões e muitos aplausos, o grupo seguiu em carreata até o Gauchão, na Avenida Hélvio Basso, local que é a sede de treinos da equipe.

SER Santos faz pedágio solidário para ir ao Chile



— É muito gratificante. Depois de toda a dificuldade que eles passaram, pedindo dinheiro em sinaleiras para conseguir viajar. Ir já era uma vitória. Serem campeões em todas as categorias foi uma dádiva — orgulha-se Luciane Alves Xavier, 42 anos, mãe do lateral Guilherme Machado, do time sub-15.

Foto: Germano Rorato / Agencia RBS

As conquistas no Chile foram os primeiros troféus internacionais da história da SER Santos.