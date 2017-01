Casamento de Maria Portela reunirá judocas olímpicos e da Seleção em Santa Maria

Rumo ao altar 20/01/2017 | 20h25 Atualizada em

Duas Olimpíadas no currículo, centenas de medalhas em campeonatos nacionais e internacionais, mas com uma experiência inédita pela frente. Neste sábado, a judoca castilhense Maria Portela, 29 anos, cria de um projeto social de Santa Maria, trocará o quimono e o tatame pelo vestido de noiva e o altar.

Maria Portela fica com o bronze em Grad Prix Interclubes

— É mais um sonho realizado. Sou a primeira filha a casar e isso é muito importante para a minha mãe. O Etierre (noivo) é superparceiro. Estamos juntos há quatro anos. Além disso, teremos muitas pessoas queridas ao nosso lado. Pessoal da Seleção, que é uma segunda família para mim. É um momento diferente — conta a ansiosa Maria.

Na plateia da cerimônia, que ocorrerá no salão da Apusm, no bairro Nossa Senhora das Dores, em Santa Maria, estarão medalhistas olímpicos e referências no esporte, como Rafaela Silva, ouro no Rio 2016, e Mayra Aguiar, bronze nos Jogos do ano passado. Também estarão presentes nomes como Mariana Silva, Maria Suelen Altheman, Rochele Nunes, Charles Chibana, Eleudis Valentim, Alex Pombo, Ketleyn Quadros, Renan Nunes e Leonardo Gonçalves, todos da seleção brasleira de judô, além da técnica Rosicleia Campos e colegas e mestres da Sogipa, de Porto Alegre.

"Ela abdicou de muita coisa para lutar por nós"



— A sensação é diferente de uma luta. Hoje, uma amiga falou que eu era acostumada a enfrentar essas competições e que o casamento vai ser tranquilo. Mas é uma sensação diferente. Vou ser o foco das atenções, e todos estão na expectativa para ver o vestido. Programamos uma dança surpresa que terá alguns golpes — adianta Maria.

Maria Portela perde no golden score e é eliminada

Convocada pela Confederação Brasileira de Judô (CBJ) para o primeiro Grand Slam da temporada 2017, em Paris, em fevereiro, Maria não terá lua de mel. Na próxima segunda-feira, ela já viaja a São Paulo, para treinamentos com a Seleção, antes do embarque à Europa. No entanto, ela e o noivo, Etierre Manhago, 29 anos, já planejam as merecidas férias para agosto.



"Errei tentando acertar", diz Maria Portela



— Ela tem, em média, uma viagem por mês e passa uns 10 dias fora. Passamos bastante tempo longe. Não é uma relação normal. Mas é o trabalho dela e faz parte — diz Etierre, santa-mariense que também é praticante de judô e conheceu a noiva por meio de um amigo em comum, também lutador, que os apresentou em Santa Maria.

Maria ao lado do noivo, Etierre Foto: Jean Pimentel / Agencia RBS

João Derly promove seminário antes do casamento



Antes do casamento, neste sábado, os atletas participarão de um seminário ministrado pelo ex-judoca e, atualmente, deputado federal João Derly (Rede). O evento ocorrerá na sede central da Socepe, na Rua Venâncio Aires, em Santa Maria, das 15h às 17h.

As inscrições podem ser feitas no local. Para participar, basta doar um quilo de alimento. O seminário terá duas horas de duração sobre técnicas da modalidade. Em 2017, João Derly comemora 10 anos da conquista do bicampeonato mundial de judô. Ele também faz parte da lista de 193 convidados para o casamento de Maria e Etierre.