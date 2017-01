Após seis meses de treinos, maratonistas de Santa Maria estreiam na Travessia Torres-Tramandaí

Do asfalto para a areia 26/01/2017 | 20h49 Atualizada em

Seis corredores da equipe GoFit Assessoria Esportiva, de Santa Maria, participarão pela primeira vez da tradicional ultramaratona Travessia Torres-Tramandaí (TTT) neste sábado, no Litoral. Dois deles vão encarar o desafio de 82 quilômetros de forma individual, com largada prevista para as 6h. O restante formará um quarteto, em que cada um percorrerá, em média, 20 quilômetros, em revezamento que começa às 7h.



— Nosso primeiro objetivo é concluir a prova. Acredito que, sete horas de percurso, é um tempo legal. Vai depender da condição climática. Correr na areia também é sempre mais pesado, mais difícil — explica o advogado Juliano Dellazzana, 44 anos, um dos integrantes do quarteto santa-mariense, junto a Olintho Trevisan, 33 anos, Temístocles Barros Neto, 25, e Clóvis Martins, 54.

A corrida tem duração máxima de 12 horas para a ultramaratona individual e de 10 horas e 30 minutos para a competição de duplas, quartetos e octetos. Para fazer bonito nas areias gaúchas, o grupo, que é formado por três instrutores e três alunos, treina há seis meses nas ruas da cidade e nas estradas da região.

— Começamos correndo 30 quilômetros e fomos subindo até 70 km na região de Silveira Martins, que tem muitas subidas. Como a TTT é a nível do mar, esperamos compensar — comenta o educador físico Márcio Preto, 36 anos, que fará o trajeto de 82 km sozinho, assim como o colega de profissão Alexandre Tavares, 34.

Atleta mais experiente do grupo, o comerciário Clóvis Martins começou a praticar corridas de rua há 20 anos como uma alternativa para melhorar a parte física e cuidar da saúde.

— É o sonho de qualquer corredor ir para a TTT e para a São Silvestre. Eu diria que é o ápice para atletas amadores — conclui Clóvis.