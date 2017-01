Após indefinição, Machado se apresenta para a pré-temporada com o profissional do Grêmio

Joia santa-mariense 18/01/2017 | 20h42 Atualizada em

Após quase uma semana de indefinição, o volante Luiz Filipe Machado, 20 anos, finalmente se apresentou para integrar a pré-temporada do grupo profissional do Grêmio. A previsão inicial era que o jogador, natural de Santa Maria, fizesse a reapresentação junto com o elenco principal, no dia 12. No entanto, conforme o vice de futebol do Grêmio, Odorico Roman, o atleta não poderia estar na Arena naquela data porque precisava cumprir os 30 dias de férias, já que saiu no dia 14 de dezembro.

Machado embarcou na rodoviária de Santa Maria às 2h20min desta quarta-feira e chegou em Porto Alegre por volta das 7h. A apresentação junto ao técnico Renato Gaúcho e sua comissão técnica foi às 9h, com uma mensagem do chefe.

– Ele (Renato) me disse: seja bem-vindo ao grupo, faz o teu trabalho, te esforça todos os dias e, quando estiver pronto, vai receber a tua oportunidade – conta Machado.

Na sequência, ainda na parte da manhã, no CT Luiz Carvalho, o jogador passou por exames médicos e físicos. À tarde, sob coordenação do preparador físico Rogério Dias, natural de Caçapava do Sul, fez corridas ao redor do campo, enquanto os demais jogadores faziam outras atividades. No contato com os demais atletas, recebeu as boas-vindas do capitão, Maicon, e foi alvo das brincadeiras do meia Douglas.

– O Maicon me perguntou se eu ia ficar e me disse que eu era bem-vindo. E o Douglas brincou bastante comigo, sobre eu fazer os físicos, dizendo que eu ia morrer – relata o volante, aos risos.

Na tarde desta quinta-feira, o jogador fará atividades na academia.