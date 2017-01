Abertura da Copa Santiago conta com homenagem à Chapecoense

Categorias de base 12/01/2017 | 20h41 Atualizada em

A abertura oficial da 29ª edição da Copa Santiago de futebol juvenil contou com um momento de emoção para os torcedores que estiveram presentes no Estádio Alceu Carvalho. Depois de um amistoso entre as equipes sub-13 do Cruzeiro-Stgo, show e apresentações artísticas, o encerramento da cerimônia foi com uma homenagem à Chapecoense, devido à tragédia que vitimou 71 pessoas, a maioria integrantes da delegação, no voo que levava o time para a disputa da final da Copa Sul-Americana, contra o Atlético Nacional, em Medellín, na Colômbia.

Participaram da solenidade em homenagem ao clube catarinense, que já havia disputado a Copa Santiago no ano passado, o boneco que representa o Índio Condá, mascote do clube, e o pequeno Carlinhos, o Carlos Eduardo Garcia, de cinco anos. Ele também tornou-se mascote da Chape ao entrar em campo usando um cocar.

Conforme o presidente Renato Genro, a homenagem aos catarinenses era uma obrigação do Cruzeiro-Stgo.

– Eles já haviam participado no ano passado, e, depois de tudo que aconteceu, logo pensamos na homenagem. Era o mínimo que podíamos fazer. Felizmente, conseguimos trazer o Carlinhos e o mascote também – afirma Genro.

Logo após a solenidade, às 22h, ocorreria o jogo de abertura da competição entre o Cruzeiro-Stgo e o Palmeiras.

Os ingressos para os jogos da primeira fase podem ser adquiridos na secretaria do Estádio Alceu Carvalho em horário comercial (confira abaixo).

INGRESSOS

- Social: R$ 35

- Arquibancada coberta: R$ 25

- Popular: R$ 10