Abaixo de muita chuva, Inter-SM realiza primeiro treino no Estádio Presidente Vargas

O Inter-SM realizou, na tarde desta quarta-feira, o seu primeiro treino no Estádio Presidente Vargas desde a apresentação oficial do elenco, no último dia 11. E foi abaixo de muita água que o técnico Vinicius Munhoz comandou a atividade, que teve de ser interrompida antes do final em função da chuvarada, inclusive com granizo.

Em parte do trabalho, o treinador alvirrubro promoveu um coletivo em campo reduzido. Apesar de Munhoz ainda testar alternativas, o time considerado titular no treino tático teve a seguinte formação: Ian; Max, Benhur, Dionatan e Cristiano; Theo, Marquinhos, Wallan Luan, Airton e Kleyton; Eduardo.



Na manhã desta quinta, o Inter-SM retoma os treinamentos da pré-temporada, apenas no turno da manhã, na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). À tarde, o grupo recebe folga. Neste sábado, às 18h, o time alvirrubro encara a equipe amadora do Paineira, na Baixada, no primeiro jogo-teste do ano. O clube de Santa Maria estreia na Divisão de Acesso em 5 de março, contra o Aimoré, em São Leopoldo.

