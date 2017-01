"A estrutura governamental é falha", diz Clery sobre o Proesp

Polêmica 04/01/2017 | 16h00 Atualizada em

Dos 18 integrantes que deveriam fazer parte do CMEL, conforme a lei municipal de 2002, quatro afastaram-se. Com isso, 14 representantes receberam uma convocação para participar de uma reunião que definiria o grupo designado para fazer a análise de projetos do Proesp 2017. Apenas sete teriam comparecido, segundo o secretário do CMEL, Clery Quinhones de Lima.

– O Conselho existe há muitos anos e são poucas pessoas que trabalham. Vivo o Conselho há mais de 30 anos (a primeira lei é de 1965). Levei a convocação (neste ano), e as pessoas assinaram o recebimento. Só sete compareceram. Dessas sete, sairia uma comissão para fazer o julgamento dos projetos. O Cpers (Sindicato dos Professores Estaduais do Rio Grande do Sul) e o Sinprosm (Sindicato dos Professores Estaduais de Santa Maria) declinaram e não quiseram participar da escolha – justifica o jornalista Clery, que é integrante do Conselho há cinco anos.

Dos cinco representantes que restaram, quatro são responsáveis por entidades que também enviaram projetos para aprovação: Iradil Antonello, da Liga Santa-Mariense de Handebol, Christian Bertoia, da ONG Mutação (entidade de judô), Clery Quinhones de Lima, do Centro de Apoio ao Esporte e Lazer de Santa Maria (Cael, entidade que desenvolve um livro e um prêmio esportivo), e Vitor Dias, do Clube de Orientação de Santa Maria (Cosm). O outro integrante que julgou os projetos foi o então secretário adjunto de Esporte e Lazer, Givago Ribeiro.

– No julgamento dos projetos, eu não julguei o meu. Ninguém julgou os seus projetos. Os meus dois projetos são assentados em Santa Maria. O Troféu Esportivo Cidade de Santa Maria homenageia as entidades do esporte, os técnicos, os dirigentes e está aí há 26 anos. Ele já existia com verba ou sem verba – argumenta Clery, que teve seus projetos aprovados com três votos favoráveis (de Christian Bertoia, Iradil Antonello e Vitor Dias, e um contrário, de Givago Ribeiro).

O jornalista rebate as críticas das entidades, que, segundo ele, não colaboram para ajudar a desenvolver o esporte santa-mariense e apenas reclamam:



– Se nós não estivéssemos lá (no Conselho), além das nossas, as outras também não seriam beneficiadas. A estrutura governamental é tão falha, tão desleixada, que certamente estaríamos perdendo essa miséria de verba, que é R$ 525 mil. Se deixássemos para o poder público, essa verba não seria usada.

Apesar disso, Clery reconhece que é preciso mudar o sistema do CMEL e a distribuição de verbas como um todo:



– Sou um dos que defendem que deve mudar. Tem que entrar uma proposta do Executivo para ser aprovada na Câmara. Está na hora de mexer no Conselho. Temos de renovar. Aliás, toda a estrutura do esporte de Santa Maria precisa ser mudada. Para a cultura, por exemplo, são R$ 1,5 milhão (na LIC) – diz Clery.