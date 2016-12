"Vamos montar um time caseiro e disputar a Terceirona", garante o presidente do Riograndese

Vai jogar! 20/12/2016 | 19h08 Atualizada em

Apesar da desconfiança que existe no cenário esportivo santa-mariense em relação ao futuro do Riograndense, após a queda para a terceira divisão do Estado, a diretoria garante que o clube vai entrar em campo em 2017. Segundo o presidente José Luiz Coden, que se recupera de um problema de saúde, mas está voltando à ativa, aos poucos, o Periquito disputará a Terceirona gaúcha.

— Nós vamos disputar. Vamos montar um time caseiro, complementar a diretoria e equacionar a questão das dívidas. O clube vai funcionar e vai jogar a Terceirona. Vamos atrás de recursos. Levo fé. Não existe dinheiro, a situação é difícil, mas vamos criar mecanismos e reativar o quadro social a partir de janeiro. Não perco o otimismo. E o que a nossa torcida quer é ver o time jogar — garante Coden.

De acordo com o mandatário esmeraldino, o departamento de futebol deve começar a tomar forma na próxima semana.

— Agora, vamos ver as pessoas que podem e têm tempo. A ideia é constituir um departamento de futebol na semana que vem e montar um orçamento. Vamos fazer um time praticamente todo de Santa Maria. Por isso, não deveremos ter despesas com alimentação — exemplifica Coden.

A Terceirona gaúcha começa em 2 de abril e vai até 30 de julho. O congresso técnico está marcado para 16 de janeiro. O Riograndense realiza um trabalho de categorias de base há cerca de dois meses. Boa parte desses atletas deve ser aproveitada na disputa da Terceirona.