Papai Noel azul distribuiu brinquedos para cerca de 200 crianças na Asena

Cerca de 200 crianças aguardavam ansiosas a chegada do Papai Noel no final da tarde de sexta-feira em Santa Maria. E, assim como no ano passado, para os pequenos da Região Nordeste, o Bom Velhinho veio pelas águas.



O encontro entre a gurizada e o Noel ocorreu na sede da Associação Santa-Mariense de Esportes Náuticos (Asena), na área da barragem do DNOS, no bairro Campestre do Menino Deus.Enquanto esperavam, as crianças lancharam curtindo, com seus familiares, um show do cantor Beto Pires.



O Papai Noel chegou remando em uma prancha de stand-up paddle (SUP), com sua vestimenta azul e branca. É que o evento é uma parceria com o consulado do Grêmio na cidade, que ajudou a recolher as doações no último dia 18, no 5º Natal Azul, realizado na Praça dos Bombeiros. Para a criançada, o Noel dos esportes náuticos entregou brinquedos ao lado de alunos do Projeto Remar. Essa é a 3ª edição do SUP Natal Asena.



Foram arrecadados 840 brinquedos divididos em 280 kits. Eles foram entregues a crianças que receberam convites dos organizadores. A Academia Studium Corpus e a Imobiliária Vivienda Imóveis também ajudaram a recolher brinquedos.







