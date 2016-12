Papai Noel azul distribuirá 280 kits de Natal para crianças de Santa Maria 

Ho-ho-ho nas águas 22/12/2016 | 18h00 Atualizada em

A partir das 18h desta sexta-feira, começa o Natal para mais de 200 crianças da região nordeste de Santa Maria. Mas não será uma festa comum. Assim como no ano passado, o Papai Noel, vestindo as cores azul e branca, chegará remando em uma prancha de stand-up paddle (SUP) na barragem do DNOS, no bairro Campestre do Menino Deus, carregando lanches e brinquedos ao lado de alunos do Projeto Remar.

Papai Noel chega em prancha e distribui brinquedos

A 3ª edição do SUP Natal Asena é promovida pela Associação Santa-Mariense de Esportes Náuticos (Asena) e tem a parceria do consulado do Grêmio na cidade, que ajudou a recolher as doações no último domingo, no 5º Natal Azul, realizado na Praça dos Bombeiros.

Leia mais sobre a Asena

Para o evento desta sexta-feira, foram arrecadados 840 brinquedos (mais de 350 no evento do consulado gremista), divididos em 280 kits. Eles serão distribuídos a crianças do bairro Campestre do Menino Deus e de algumas outras áreas próximas à região.

Todos os beneficiados receberam convites dos organizadores. Além de meninos e meninas do bairro Campestre, outras 50 crianças do bairro Pinheiro Machado também receberão brinquedos no sábado. A Academia Studium Corpus e a Imobiliária Vivienda Imóveis também ajudaram a recolher brinquedos para a ação natalina.