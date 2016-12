Os 10 fatos que marcaram o esporte de Santa Maria e região em 2016

Retrô 2016 30/12/2016 | 14h35 Atualizada em

Preparamos uma retrospectiva com os 10 principais fatos do esporte de Santa Maria e região em 2016. Em ordem cronológica, de janeiro a dezembro, confira os destaques do ano:

1) Cruzeirinho conquista título inédito da tradicional Copa Santiago

JANEIRO – O Cruzeiro-Stg venceu a Copa Santiago de Futebol Juvenil pela primeira vez na história. Na 28ª edição do tradicional torneio de categorias de base, o time da casa desbancou o São Paulo por 1 a 0 na decisão e faturou o título inédito. Leia mais.

2) Falta de alvarás obriga dupla Rio-Nal a fechar os portões

FEVEREIRO A ABRIL – Os dois clubes de Santa Maria na Divisão de Acesso 2016 tiveram problemas antes mesmo de o começo do campeonato. Por determinação do Ministério Público e da Federação Gaúcha de Futebol (FGF), Inter-SM e Riograndense jogaram boa parte do campeonato com os portões fechados à torcida ou tiveram de inverter mandos de campo por não apresentarem os quatro laudos técnicos exigidos para a liberação de alvarás dos estádios. Leia mais.



3) O rebaixamento do Riograndense na Divisão de Acesso

ABRIL – Em uma temporada com trocas forçadas de presidente, técnico e até de elenco, o Riograndense acabou rebaixado para a Terceirona gaúcha, após 13 anos na Divisão de Acesso (até 2012, chamada de Segunda Divisão). Na última rodada, o Periquito perdeu para o Pelotas por 3 a 0 e deu adeus à competição com outra goleada na conta. Leia mais.

4) O último festival de balonismo em Santa Maria

MAIO – A 7ª edição do Festival Internacional de Balonismo reuniu milhares de pessoas no Parque Municipal Jockey Club. Conforme indicação do próximo prefeito de Santa Maria, Jorge Pozzobom, o Executivo não deve bancar o custo de uma nova edição do evento. Leia mais.

5) Soldiers: Tri gaúcho, vaga na elite e amizade com um pequeno fã

JUNHO* – O Santa Maria Soldiers conquistou o tricampeonato gaúcho de futebol americano no maior evento da modalidade já realizado no Estado. O Gigante Gowl reuniu mais de 12 mil espectadores no Estádio Beira-Rio, a casa colorada. O time ainda garantiu o título da inédita Copa RS. A vaga na elite nacional do esporte também foi bastante comemorada. Além disso, a amizade entre os jogadores do Soldiers e um pequeno fã, de 6 anos, que luta contra um câncer, recebeu destaque na temporada. Leia mais.



6) Universitário Rugby sobe para a 1ª Divisão do Estado

JUNHO – Bicampeão gaúcho da 2ª Divisão, o Universitário Rugby Santa Maria conquistou a tão sonhada vaga na elite gaúcha da modalidade. Na briga pelo acesso à 1ª Divisão, o time de Santa Maria superou o Centauros por 14 a 11, no Centro de Eventos da UFSM. Leia mais.



7) O dia em que a tocha olímpica passou pela cidade

JULHO – O dia 5 de julho de 2016 ficará marcado para sempre na história de Santa Maria. Foi quando a tocha olímpica passou pela cidade, conduzida por mais de 50 pessoas, a exato um mês antes dos Jogos do Rio 2016. Leia mais.



8) Em ano histórico, região leva quatro representantes à Olimpíada do Rio

AGOSTO – A região esteve muito bem representada nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Na canoagem, Gilvan Ribeiro, de Santa Maria, participou das provas de K2 200m e K4 1.000m. No judô, Maria Portela levou a bandeira de Santa Maria lutando pela segunda vez em Olimpíadas pela categoria 70 kg. No hipismo, o santa-mariense Eduardo Menezes representou a cidade na modalidade de saltos. No atletismo, Lutimar Paes, de Cruz Alta, competiu na prova de 800m na corrida de pista. Leia mais.



9) A morte do fisioterapeuta Rafael Gobbato na tragédia com a Chape

NOVEMBRO – Em 2016, o Brasil chorou a sua maior tragédia envolvendo uma equipe de futebol. Ao todo, 71 pessoas morreram após a queda do avião da Chapecoense, que viajava rumo à final da Copa Sul-Americana, em Medellín, na Colômbia. Junto à delegação estava o ex-vice-presidente do Riograndense, Rafael Corrêa Gobbato, 33 anos, que era o fisioterapeuta do time. Além dele, morreu o dirigente Décio Sebastião Burtet Filho, 41 anos, que era natural de Tupanciretã. Leia mais.



10) A comemoração dos gremistas de SM após o penta da Copa do Brasil

DEZEMBRO – Milhares de torcedores tomaram a Avenida Presidente Vargas, em Santa Maria, para comemorar o pentacampeonato do Grêmio na Copa do Brasil. O título tricolor quebrou um jejum de 15 anos da equipe sem conquistas nacionais. Leia mais.



*Soldiers conquistou a Copa RS em dezembro e a vaga na elite nacional do futebol americano, em novembro.