Morre Foguinho, ex-centroavante da dupla Rio-Nal na década de 1980 

Morreu, na manhã desta quarta-feira, no Hospital Universitário de Santa Maria (Husm), Mauricio Carvalho, o Foguinho, ex-jogador do Inter-SM e do Riograndense na década de 1980. O ex-atleta, de 54 anos, estava internado desde o dia 2 de dezembro para tratar de uma leucemia. Segundo familiares, ele sofreu um AVC na última segunda-feira e não se recuperou.

Foguinho era centroavante e passou por clubes como Gremio Bagé, Guarany-Ba, São Luiz (Ijuí), Pelotas, Guarani-VA, São José-Poa e São Cristóvão (Rio de Janeiro). Foi campeão brasileiro defendendo a seleção gaúcha de futebol.

— Fazíamos aniversário no mesmo dia. Era um cara maravilhoso. Goleador e um exímio cabeceador. Levantava na área e já sabia que sairia gol — relembra Carlos Alberto Faria, o Birinha, 54 anos, ponta esquerda que jogou com Foguinho de 1979 a 1981 no Inter-SM.

Natural de São Nicolau, na Região das Missões, mudou-se para Santa Maria na adolescência. Pendurou as chuteiras em 1992. Há muitos anos, mantinha um bar no bairro Tancredo Neves.

Foguinho deixa quatro filhos (Guilherme, Gabriel, Gabriela e Mauricio) e quatro netos (Estevam, Bárbara, Murilo e Vitória).

— Era companheiro e estava sempre bem-humorado. Bastante amigo e ajudava muito as pessoas — comenta Guilherme da Rosa, 33 anos, um dos filhos.

O sepultamento de Foguinho ocorre às 17h desta quarta-feira, no Cemitério Ecumênico Municipal, no bairro Patronato.