Maratonista de 60 anos representa Santa Maria na corrida mais famosa do Brasil  

Assim como em edições anteriores, a tradicional Corrida Internacional de São Silvestre deste ano contará com a presença de um maratonista de Santa Maria. Pelo menos um atleta do Coração do Rio Grande garantiu participação na competição deste sábado, com largadas previstas para as 8h40min (feminina) e 9h (masculina). Policial militar da reserva, o santa-mariense Itamar Godoy, 60 anos, fará a sua estreia no evento de corrida de rua de São Paulo, que encerra, oficialmente, o ano esportivo no país.

— Todo corredor que se preze precisa ter a São Silvestre no currículo. Vai ser a primeira, mas não a última — afirma Itamar, que largará do pelotão geral, que sai depois do grupo de elite.

Na parede de casa, o empolgado maratonista guarda mais de 90 medalhas, conquistadas nos últimos cinco anos. O melhor resultado de Itamar foi na 32ª Maratona Internacional de Porto Alegre, em 2015, quando concluiu a prova de 42 quilômetros em 4h38min. Sobre a perspectiva de disputa neste sábado, ele brinca:

— Não dá para pegar os quenianos. Eles fazem (o percurso) em 44 minutos. Acredito que vou concluir a prova em, no máximo, 1h20min.

Itamar conta que começou a praticar corridas para manter a saúde em dia. Com o passar do tempo, acabou gostando da atividade. Hoje, chega a percorrer 43 quilômetros em apenas um dia, em trajeto que vai da Avenida Paulo Lauda, no bairro Tancredo Neves, na região oeste de Santa Maria, à Base Aérea de Santa Maria, no bairro Camobi, na Região Leste.

A prova de 15 km em solo paulistano, que fecha o calendário de 2016, deve reunir 30 mil atletas de sete países: Brasil, Quênia, Tanzânia, Etiópia, Colômbia, Bolívia e Alemanha.

Com inscrição, sem apoio

Outros dois maratonistas de Santa Maria não terão o mesmo destino de Itamar. Mas não é por falta de vontade. Apesar de inscrições pagas para a São Silvestre, Ana Maria Alencar, 49 anos, e Renei Vieira, 31, não conseguiram patrocínios para bancar as despesas de viagem. O valor estimado por eles, para cada um, era de cerca de R$ 1,3 mil para despesas com passagens, hotel e alimentação.

— Nem conto mais com as empresas. Elas não entendem que precisamos de suporte. Mas também não é a obrigação delas — disse Renei, que representou Santa Maria na São Silvestre de 2013, quando terminou a prova na 119ª posição.