Jogo festivo reuniu ex-atletas profissionais do Inter-SM

Evento 25/12/2016 | 18h21 Atualizada em

Referências históricas no futebol santa-mariense se reuniram no gramado do Estádio Presidente Vargas, no final da tarde de sexta-feira, para o jogo festivo que encerrou as atividades do clube em 2016. Foi o 13º Encontro dos Ex-Atletas Profissionais do Inter-SM.



Papai Noel azul distribuiu brinquedos para cerca de 200 crianças na Asena



Nomes que marcaram o esporte local nas décadas de 1980, 1990 e 2000, além de figuras conhecidas nos cenários estadual e nacional, formaram dois times para confraternizar, que foram identificados como branco e vermelho.



Rogerinho, o caçapavano formado na UFSM que foi peça-chave na conquista do penta: "É gratificante"



Ao final da partida, o time branco venceu os adversários por 4 a 3. Os homenageados desta edição foram Maneco (lateral-direito de 1980), Faller (volante de 1980) e Joercio (lateral-direito das categorias de base de 1980).