Inter-SM promove o 13º Encontro de Ex-Atletas Profissionais nesta sexta

Na Baixada 22/12/2016 | 17h44 Atualizada em

A Baixada dará adeus a 2016 na tarde desta sexta-feira, às 18h30min, no 13º Encontro dos Ex-Atletas Profissionais do Inter-SM. O já tradicional evento, que marca o encerramento do ano no Estádio Presidente Vargas, reunirá gerações e referências no futebol. Em campo, divididos em dois times, nomes que marcaram o esporte santa-mariense, seja dentro ou fora das quatro linhas, além de figuras conhecidas nos cenários estadual e nacional.

"Já temos cerca de 14 atletas acertados", diz diretor de futebol do Inter-SM

Segundo o diretor de futebol do Inter-SM, Cezar Saccol, um dos organizadores do encontro deste final de tarde, o evento tem como objetivo principal a confraternização entre torcida e ex-atletas.

— Serve para o torcedor poder reencontrar ex-jogadores. A década de 1980 do Inter-SM foi um tempo vitorioso. Também teremos acréscimos de atletas da década de 1990 e dos anos 2000. É para manter essa chama acesa. Tivemos muitos jogadores de prestígio em décadas passadas — recorda Saccol.

Divisão de Acesso 2017 terá a volta do mata-mata

Confira o mapa da Divisão de Acesso 2017



Ex-jogadores como Tadeu Menezes, Tigre, Sadi Pedalada, Robson Centurião, Moroni, Sandro Gomes e Sandro Corrêa, entre outros convidados, farão parte do duelo festivo. A entrada para assistir ao jogo é gratuita. Os torcedores devem ingressar ao estádio pelo pavilhão A, na Rua Ana Neri.

Os homenageados desta edição serão Maneco (lateral-direito de 1980), Faller (volante de 1980) e Joercio (lateral-direito das categorias de base de 1980).