Inédito Campeonato Municipal de Futebol 7 define os finalistas em Santa Maria

Ninho do Periquito 22/12/2016 | 16h38

Após quase um mês de competição, o inédito Campeonato Municipal de Futebol 7 chegou à fase final em Santa Maria. O duelo decisivo colocará frente a frente as equipes La Barca/Pato Lavacar e Os Azar. Os dois times venceram os seus confrontos semifinais na noite de quarta-feira e avançaram em busca da taça. O jogo será disputado na noite de sexta-feira, às 20h30min, no Ninho do Periquito, campo sintético junto ao Estádio dos Eucaliptos. O torneio reuniu 12 equipes masculinas da cidade.

Campeonato Municipal inaugura campo de futebol 7 nos Eucaliptos

Depois do término do campeonato, que marcou a inauguração do novo campo de futebol 7 dos Eucaliptos, o espaço ficará à disposição para locação do público, de segunda-feira a sábado, das 18h à meia-noite. Mais informações pelo telefone (55) 3015-1907 ou pelo e-mail ninhodoperiquitooficial@gmail.com.