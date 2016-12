Depois de 23 anos, Capi fecha ciclo de treinador no handebol: "Dei minha contribuição"

Despedida 21/12/2016 | 19h04 Atualizada em

Foram longos 23 anos de paixão e dedicação. Muitas brigas, dificuldades, mas, principalmente, conquistas, amizades e um legado. O professor Jorge Fernandes, 54 anos, conhecido como Capi, decidiu abandonar a função de técnico de handebol. Recentemente, Capi comandava a Associação Santa-Mariense de Handebol (ASH) e as categorias de base da Escola Margarida Lopes.

— A decisão vem sendo tomada desde 2015. O 2016 acabou servindo para que eu me desse conta que preciso abrir espaço para outros. Acho que dei a minha contribuição. Fui um dos que mantiveram a modalidade em voga. Preciso de tempo para mim — explica Capi, que é diretor da Escola Margarida Lopes e também dá aulas no curso de Educação Física da Ulbra.

A falta de valorização do esporte em Santa Maria também contribuiu, apesar de não ser o fator determinante, para a decisão de Capi:

— Sempre fiz porque sou um apaixonado, apesar das circunstâncias adversas. Se fosse esse o problema, já teria saído há muito tempo. Mas não vejo perspectivas próximas para mudar essa realidade — acredita.

Em 2014, um sonhador Capi recolocou Santa Maria no cenário nacional do handebol. Foi quando o time masculino da ASH disputou a Liga Nacional — o principal campeonato brasileiro da modalidade. No entanto, as 10 derrotas em 10 jogos mostraram que a realidade santa-mariense está muito aquém das demais equipes da elite. À época, após o término da competição, Capi chegou a dizer: "Tomamos laço porque é a nossa realidade. Estamos muito distantes do que pretendemos".

— De momento, descarto um retorno. Mas não vou dizer que dessa água não beberei. Um dia, quem sabe, posso voltar caso se tenha uma estrutura, ao menos, semiprofissional. Também não posso virar as costas para o handebol. Tenho a ideia de auxilar o pessoal nos bastidores. Quero contribuir conforme o meu tempo — conclui Capi, que tem em seu currículo de treinador triunfos como o heptacampeonato juvenil/adulto dos Jergs e o hepta juvenil estadual, ambos com o Margarida Lopes, além do título recente e inédito da Copa Mercosul 2015 com o time adulto da ASH, entre outras dezenas de taças em campeonatos estaduais e representações nacionais.