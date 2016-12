Círio Quadros retorna ao Estado com a missão de colocar o Sanga na elite gaúcha 

Divisão de Acesso 20/12/2016 | 20h23

O porto-alegrense Círio Quadros, 54 anos, terá a missão de comandar o São Gabriel na Divisão de Acesso 2017. Anunciado no início deste mês, após a desistência de Marcelo Caranhato, que acertou com o Cianorte, do Paraná, o novo técnico já trabalha forte na construção do elenco da próxima temporada. O comandante também substituirá Gelson Conte, que permaneceu por dois anos à frente da casamata do Sanga e, no ano que vem, treinará o Guarani-VA.



— Temos 13 jogadores acertados, mas os nomes serão divulgados somente depois de assinados os contratos, no final de janeiro. Vai ser um campeonato difícil e curto, mas vamos brigar para subir — garante Círio, pregando cautela no anúncio de atletas para não perder jogadores antes do início do trabalho.

Círio retorna ao Rio Grande do Sul após ajudar a colocar o Barra, de Balneário Camboriú (SC), na Divisão de Acesso do Campeonato Catarinense. Ele permaneceu no clube de Santa Catarina por três anos e atuou como treinador de categorias de base e no time principal e exerceu funções ligadas ao departamento de futebol.

— Sempre tive o desejo de aprender como se trabalha fora de campo. Vim a Santa Catarina como responsável pelo futebol. Em dois anos, subimos da terceira para a segunda divisão — comentou Círio, que segue em Florianópolis, mas volta ao Estado em definitivo nos próximos dias.

Ex-volante, Círio começou a carreira de jogador nas categorias de base do Grêmio, passou por clubes da Arábia Saudita, do Paraná e de Minas Gerais, além de equipes gaúchas como Esportivo e Caxias, ambas da Serra. Encerrou o ciclo dentro dos gramados aos 36 anos, no Ypiranga, de Erechim, quando iniciou o trabalho extracampo.

Antes de acertar com o São Gabriel, Círio conta que recebeu outras duas propostas de times da Divisão de Acesso.

— A do São Gabriel foi a melhor. E o São Gabriel tem uma fama boa de pagar o salário em dia. É um clube pequeno, mas com uma estrutura boa — elogia Círio, sem mencionar quais foram as outras ofertas.

Passagem por Santa Maria

Em 2013, Círio comandou o Riograndense na Divisão de Acesso em campanha que culminou com a chegada da equipe à disputa da terceira e última vaga ao Gauchão. No entanto, apesar de um belo primeiro turno, deixou o time antes do fim do campeonato por problemas financeiros.

— Faltou estrutura. Não tinha pagamento. Atletas queriam fazer greve. Mas, apesar disso, tenho boas recordações da cidade e deixei muitos amigos em Santa Maria — lembra o treinador.

A pré-temporada do São Gabriel deve começar no final de janeiro ou no início de fevereiro. Na Divisão de Acesso, a equipe estreia em 5 de março, contra o Guarany-Ba, em Bagé.

A preparação do Inter-SM

O outro representante da região na Divisão de Acesso será o Inter-SM. O clube será treinado pelo santa-mariense Vinicius Munhoz, que já foi técnico da seleção feminina de futebol, entre outros clubes do país. Segundo o departamento de futebol alvirrubro, já há um acerto com cerca de 15 atletas para a competição. A pré-temporada do clube de Santa Maria deve começar ainda na primeira quinzena de janeiro. O Inter-SM estreia na Divisão de Acesso em 5 de março contra o Aimoré, em São Leopoldo.