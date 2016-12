Apresentação do Inter-SM já tem data marcada: dia 11 de janeiro

Futebol 27/12/2016 | 17h04 Atualizada em

O Inter-SM já tem data para começar a sua preparação para a disputa da Divisão de Acesso 2017. A apresentação da equipe está marcada para o dia 11 de janeiro, às 15h, no pavilhão A do Estádio Presidente Vargas.

Jogo festivo reuniu ex-atletas profissionais do Inter-SM



Segundo o diretor de futebol Cezar Saccol, a ideia é fechar o elenco com 28 jogadores (incluindo três ou quatro goleiros), mas não necessariamente todos já estarão no clube no dia da apresentação.

– Em princípio, vamos apresentar os atletas que estarão definidos para fazer os exames físicos e médicos e para começar a pré-temporada. A ideia é termos uns 50 a 55 dias de trabalho para que possamos conhecer melhor os atletas – projeta Saccol.

O elenco, que será comandado pelo técnico Vinicius Munhoz, deverá contar com 28 jogadores. Saccol confirma que 16 nomes já estão acertados, mas ele prefere não divulgar para não correr o risco de perder atletas para outros clubes.

Papai Noel azul distribuiu brinquedos para cerca de 200 crianças na Asena



Dos 16 jogadores já acertados com o Inter-SM, três virão por empréstimo – no total, oito atletas deverão vir por empréstimo. Jogadores do time sub-19 também devem ser aproveitados na temporada 2017.

Amistosos



O time alvirrubro também estima fazer de quatro a cinco amistosos na pré-temporada. O primeiro jogo seria contra uma equipe teoricamente mais fraca, seguido de duas partidas (ida e volta) contra um time que disputará a Divisão de Acesso e fechando com um amistoso para atrair público à Baixada, conforme prevê o diretor de futebol Cezar Saccol.

Rogerinho, o caçapavano formado na UFSM que foi peça-chave na conquista do penta



O Inter-SM está no Grupo A da Divisão de Acesso (confira abaixo) e estreia no campeonato em 5 de março, contra o Aimoré, em São Leopoldo.

Clubes que disputarão a Divisão de Acesso 2017:

Grupo A

– Inter-SM

– São Gabriel

– Pelotas

– Guarany-Ba

– Guarani-VA

– Aimoré

– Avenida

– Santa Cruz

Grupo B

– Brasil-Fa

– Lajeadense

– Glória

– Tupi

– São Luiz

– Panambi

– União-FW

– Esportivo