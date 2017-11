Vacinação contra febre aftosa termina no dia 30

Imunização 17/11/2017 | 11h04 Atualizada em

Animais de até dois anos deverão receber a dose. Último caso registrado da doença no Estado foi em 2001

Animais de até dois anos deverão receber a dose. Último caso registrado da doença no Estado foi em 2001 Foto: Anderson Petroceli / Especial

Os criadores de bovinos e bubalinos têm até o dia 30 de novembro para vacinar o rebanho na segunda etapa contra a febre aftosa. A primeira ocorreu em maio e cobriu 98% dos animais do Estado, segundo a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Irrigação (Seapi).

Os proprietários de animais com idade de até 24 meses devem adquirir as doses necessárias para a vacinação do rebanho em casas agropecuárias credenciadas pela Seapi para a venda da vacina. Após a aplicação, os produtores devem comprovar a vacinação através da apresentação da nota fiscal de compra e declaração da quantidade de animais vacinados, por categoria, nas Inspetorias de Defesa Agropecuária. O prazo máximo para a comprovação da vacinação é de cinco dias úteis após o término da etapa.

Caixa prorroga promoção de taxas do crédito rural

Segundo o supervisor regional da Inspetoria Veterinária de Santa Maria, Ernani Brunelli, a meta é atingir o maior número de animais possível.

– Essa campanha é diferenciada, pois é voltada para animais de até dois anos e muitos trocam de idade, por isso devemos atingir cerca de 98%. No município de Santa Maria esperamos vacinar aproximadamente 31,5 mil bovinos, envolvendo 1, 6 mil produtores – diz.

Com o fechamento de canteiros na Avenida Medianeira, veja as alternativas de retorno

Na primeira etapa, foram atingidos 98,5% dos bovinos e 92,4% das propriedades.

A vacina contra febre aftosa é aplicada via intramuscular na dose de 5 ml. O produtor deverá observar a conservação da vacina durante o transporte, utilizando caixa de isopor e gelo, até a propriedade e mantê-la entre 2°C e 8ºC na geladeira até a aplicação no animal.

O Rio Grande do Sul é considerado zona livre de febre aftosa com vacinação. O último caso registrado da doença no Estado foi em 2001.