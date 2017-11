Travessia Urbana terá três novas passarelas

Infraestrutura 11/11/2017 | 11h30 Atualizada em

Além da passarela da Urlândia, que será revitalizada e contará até com tela de proteção, a travessia urbana contará com mais três novas passarelas, segundo o Dnit. A primeira será perto da CVI Refrigerantes; outra será erguida perto das revendas de automóveis, entre o trevo da Walter Jobim e o posto Santa Lúcia; e a última, no acesso à Vila Floresta, que fica quase na curva perto do trevo do Castelinho. Ainda não há data certa para iniciar a construção dessas passarelas.

Os trechos da Travessia Urbana que devem ficar prontos este ano

Com a duplicação, será colocada mureta central em quase toda a rodovia, o que impedirá a travessia de pedestres pela pista. Por isso, as pessoas terão de usar as passarelas ou atravessar em faixas de segurança e calçadas por baixo dos diversos viadutos, onde o movimento de veículos será pequeno, já que a maioria dos carros passará por cima.

ORÇAMENTO PENDENTE

Foto: Gabriel Haesbaert / NewCO DSM

Nas próximas semanas, a Comissão Mista de Orçamento deve definir o valor que será previsto para a duplicação das BRs da Travessia Urbana de Santa Maria.

Por enquanto, segundo o Dnit, são R$ 30,5 milhões incluídos no projeto de lei do Orçamento (PLOA). O cenário ainda é incerto e, segundo o deputado federal Paulo Pimenta (PT), a boa notícia é que, a pedido dele, a bancada gaúcha acabou incluindo uma emenda de realocação de recursos de R$ 100 milhões para a obra em 2018.

Não significa garantia de que o valor virá. Na verdade, é bem provável que esse valor seja bastante reduzido, mas que venha ao menos uma parte dele. Porém, se a duplicação da travessia conseguir no ano que vem os R$ 30,5 milhões e mais uma quantia semelhante em emenda, já será uma vitória. Pimenta diz que está defendendo a importância da Travessia Urbana de Santa Maria diretamente com o relator do Orçamento, deputado Cacá Leão (PP-BA).

– Estou trabalhando para que a Travessia tenha recursos para que fique quase pronta no final de 2018, para que possamos terminá-la em 2019 – afirma Pimenta.

Além disso, segundo o Dnit, há possibilidade de remanejamento de R$ 15 milhões a R$ 30 milhões para a obra ainda em 2017, de verbas que não foram utilizadas em outras regiões. Se esse valor vier, será possível começar 2018 com um bom ritmo de obra. Caso a verba não venha, a duplicação ficará com um ritmo mais fraco, podendo haver férias coletivas em dezembro, e retomada lenta nos primeiros meses de 2018.

Iniciada em 16 de dezembro de 2014 e com previsão para ser concluída em 3 anos, hoje a obra está 53% concluída, tendo sido investidos cerca de R$ 180 milhões, em valores atualizados. Ainda faltam cerca de R$ 180 milhões para a conclusão da Travessia, o que deve ocorrer entre 2019 e 2020.