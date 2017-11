Supermercado instala seis caixas de autoatendimento

Tecnologia 13/11/2017 | 20h57 Atualizada em

No caixa, o próprio cliente passa o código de barras dos produtos e pode pagar com cartão ou dinheiro Foto: Peruzzo Supermercados / Divulgação

Uma realidade já comum em países da Europa e América do Norte começa a chegar, aos poucos, ao Estado. O Peruzzo Supermercados instalou seis caixas de autoatendimento em uma de suas filiais de Bagé para ver a aceitação do público. Os equipamentos são para compras de até 20 itens, em que o próprio cliente passa o código de barras dos produtos na máquina e, depois, paga com cartão ou até em dinheiro. Há um fiscal que fica observando os clientes.

– Grande parte dos equipamentos de autoatendimento aceita pagamento apenas com cartão. Os caixas instalados aqui são diferentes, porque também realizam operações com dinheiro. Nós somos a segunda empresa no Brasil a adotar este modelo de equipamento – diz Lindonor Peruzzo Júnior, um dos diretores da rede.

O objetivo é agilizar o atendimento dos clientes para pequenas compras. Se a ideia der certo e for bem aceita, poderá ser ampliada futuramente para outros mercados da rede. Por isso, ainda não há previsão se o Peruzzo instalará esses equipamentos em Santa Maria.