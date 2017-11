Shopping fará queima de fogos no topo do prédio mais alto da cidade

Santa Maria 09/11/2017 | 21h02 Atualizada em

Neste sábado à noite, o Royal Plaza Shopping vai promover um fato inédito na cidade, uma queima de fogos que será feita no prédio junto ao shopping, que é o mais alto da cidade, com 21 andares e 78 metros de altura. É provável que o espetáculo de fogos poderá ser visto de toda a cidade.

O show será parte da programação da chegada do Bom Velhinho, que começará às 20h, com uma carreata com o Papai Noel saindo da gare em direção ao shopping, passando por Avenida Rio Branco, Acampamento e Dores. Às 20h30min, o Bom Velhinho chegará ao Royal e haverá apresentação de coral. A queima de fogos será às 21h.